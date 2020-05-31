Мечети в регионах России с 1 июня могут открыть двери для прихожан

МОСКВА, 31 мая – РИА Новости. Артем Буденный. Духовное управление мусульман России предложило общинам в регионах разрешить коллективные молитвы в мечетях с участием прихожан, следует из письма за подписью первого замглавы ДУМ РФ Духовное управление мусульман России предложило общинам в регионах разрешить коллективные молитвы в мечетях с участием прихожан, следует из письма за подписью первого замглавы ДУМ РФ Дамира Мухетдинова

Письмо к председателям централизованных и местных религиозных организаций в составе ДУМ и Совета муфтиев России подписано 29 мая (имеется в распоряжении РИА Новости).

"Учитывая заявление главы Роспотребнадзора Анны Поповой о стабилизации эпидемиологической ситуации в стране (от 25 мая 2020 года), в связи с чем во многих регионах России планируется поэтапное смягчение ограничений из-за пандемии, Духовное управление мусульман Российской Федерации считает целесообразным для мусульманских организаций в своей юрисдикции постепенное снятие ограничений на коллективные богослужения начиная с 1 июня 2020 года", - говорится в документе.

При этом религиозным организациям в регионах поставили ряд условий, первое из которых – "ориентироваться на постановления, указы и иные документы органов государственной и местной власти", а также учитывать экспертные мнения и оценки.

"Снимать ограничения поэтапно, например, в первую пятницу (5 июня) ограничить число молящихся на пятничной молитве и размещать их в зале с соблюдением социальной дистанции", - говорится в письме.

Верующим старше 65 лет и хроническим больным рекомендовали воздержаться от посещения мечети, а людей "с малейшими признаками ОРВИ" и вовсе не допустят до коллективных молитв, следует из документа.

Религиозным организациям также предписали предоставить прихожанам антисептические средства для обработки рук, соблюдать масочно-перчаточной режим, а также "неукоснительно следовать рекомендациям по дезинфекции помещений".

"Исходя из оценок и критериев, которые установлены в регионе, духовенство и региональные лидеры принимают соответствующие решения сами. В сельской местности, например, в ряде татарских сел, вообще не зафиксировано признаков заболевания", - прокомментировал РИА Новости документ Дамир Мухетдинов.