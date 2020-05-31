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Религия и мировоззрение
2020-05-31T21:57
https://ria.ru/20200531/1572261215.html
Мечети в регионах России с 1 июня могут открыть двери для прихожан
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/18/1571913607_0:160:3072:1888_1036x0_80_0_0_21e7e89d6b66a7c95d42ab87edfad564.jpg
РИА Новости

Мечети в регионах России с 1 июня могут открыть двери для прихожан

21:20 31.05.2020 (обновлено: 21:57 31.05.2020)
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© Фотограф Алексей Наместников/Пресс-служба Совета муфтиев РоссииПразднование Ураза-байрама в Московской соборной мечети
Празднование Ураза-байрама в Московской соборной мечети
© Фотограф Алексей Наместников/Пресс-служба Совета муфтиев России
МОСКВА, 31 мая – РИА Новости. Артем Буденный. Духовное управление мусульман России предложило общинам в регионах разрешить коллективные молитвы в мечетях с участием прихожан, следует из письма за подписью первого замглавы ДУМ РФ Дамира Мухетдинова.
Письмо к председателям централизованных и местных религиозных организаций в составе ДУМ и Совета муфтиев России подписано 29 мая (имеется в распоряжении РИА Новости).
"Учитывая заявление главы Роспотребнадзора Анны Поповой о стабилизации эпидемиологической ситуации в стране (от 25 мая 2020 года), в связи с чем во многих регионах России планируется поэтапное смягчение ограничений из-за пандемии, Духовное управление мусульман Российской Федерации считает целесообразным для мусульманских организаций в своей юрисдикции постепенное снятие ограничений на коллективные богослужения начиная с 1 июня 2020 года", - говорится в документе.
При этом религиозным организациям в регионах поставили ряд условий, первое из которых – "ориентироваться на постановления, указы и иные документы органов государственной и местной власти", а также учитывать экспертные мнения и оценки.
"Снимать ограничения поэтапно, например, в первую пятницу (5 июня) ограничить число молящихся на пятничной молитве и размещать их в зале с соблюдением социальной дистанции", - говорится в письме.
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Верующим старше 65 лет и хроническим больным рекомендовали воздержаться от посещения мечети, а людей "с малейшими признаками ОРВИ" и вовсе не допустят до коллективных молитв, следует из документа.
Религиозным организациям также предписали предоставить прихожанам антисептические средства для обработки рук, соблюдать масочно-перчаточной режим, а также "неукоснительно следовать рекомендациям по дезинфекции помещений".
"Исходя из оценок и критериев, которые установлены в регионе, духовенство и региональные лидеры принимают соответствующие решения сами. В сельской местности, например, в ряде татарских сел, вообще не зафиксировано признаков заболевания", - прокомментировал РИА Новости документ Дамир Мухетдинов.
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