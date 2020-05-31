В Турции число случаев коронавируса выросло на 839

АНКАРА, 31 мая - РИА Новости. Число выявленных случаев коронавируса в Турции возросло за сутки на 839, умерли 25 человек, сообщил министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа.
Это наименьшие суточные показатели новых случаев коронавируса в Турции с 25 марта.
"Сегодня выявлены 839 новых случаев, всего заразившихся 163 942. Мы потеряли сегодня 25 пациентов, всего умерших - 4540. Вылечились сегодня 989 пациентов, всего – 127 973", - написал Коджа в Twitter.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.