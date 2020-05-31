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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-31T21:07
https://ria.ru/20200531/1572261063.html
В Турции число случаев коронавируса выросло на 839
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/03/14/1568899698_0:73:3014:1768_1036x0_80_0_0_9939d57092f5499fdadb2339f4afb2ee.jpg
РИА Новости

В Турции число случаев коронавируса выросло на 839

21:07 31.05.2020
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© Sputnik / Бурджу Окутан / Перейти в фотобанкСотрудники санитарных служб проводят обработку улиц в Стамбуле
Сотрудники санитарных служб проводят обработку улиц в Стамбуле
© Sputnik / Бурджу Окутан
Перейти в фотобанк
АНКАРА, 31 мая - РИА Новости. Число выявленных случаев коронавируса в Турции возросло за сутки на 839, умерли 25 человек, сообщил министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа.
Это наименьшие суточные показатели новых случаев коронавируса в Турции с 25 марта.
"Сегодня выявлены 839 новых случаев, всего заразившихся 163 942. Мы потеряли сегодня 25 пациентов, всего умерших - 4540. Вылечились сегодня 989 пациентов, всего – 127 973", - написал Коджа в Twitter.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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8 февраля, 14:35Распространение нового коронавируса
Скорость распространения нового коронавируса
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19ТурцияВ мире
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