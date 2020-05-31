Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-05-31T21:01
https://ria.ru/20200531/1572260912.html
Власти Атланты продлили комендантский час из-за беспорядков
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/1e/1572212196_0:160:3072:1888_1036x0_80_0_0_aa93385ef09370b05c774e75a6b4f579.jpg
РИА Новости

Власти Атланты продлили комендантский час из-за беспорядков

21:01 31.05.2020
710
© REUTERS / Dustin ChambersВо время акции протеста против гибели афроамериканца Джорджа Флойда от рук полиции, Атланта
Во время акции протеста против гибели афроамериканца Джорджа Флойда от рук полиции, Атланта
© REUTERS / Dustin Chambers
МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Власти Атланты продлили до понедельника комендантский час в городе в связи с беспорядками из-за смерти афроамериканца Джорджа Флойда.
"Комендантский час в городе Атланта продлен, начиная с сегодняшнего дня, 31 мая 2020, с 21.00 по местному времени (4.00 мск понедельника) и продлится до восхода солнца завтра, 1 июня 2020. Пожалуйста, оставайтесь дома", - говорится в официальном Twitter города.
Ранее сообщалось, что полиция города задержала ночью 70 человек, которые находились на улицах в нарушение комендантского часа.
Власти ряда крупных американских городов, в том числе Лос-Анджелеса, Филадельфии и Атланты, ввели комендантский час из-за беспорядков, вызванных гибелью афроамериканца Джорджа Флойда после задержания полицейскими. В Атланте был объявлен режим ЧС, задействованы бойцы Национальной гвардии.
Протестующий несет перевернутый американский флаг возле горящего здания в Миннеаполисе
Вчера, 08:00
"Черная война" в США: худшее еще впереди
Как сообщал ранее департамент полиции Атланты в Twitter, число протестующих на улице с наступлением комендантского часа резко сократилось. Однако в некоторых районах сохранялось большое количество людей, которые продолжали наносить ущерб имуществу и бросать камни и другие предметы в полицейских. В полиции заявили, что "продолжают получать сообщения о вооруженных людях в этих группах".
Беспорядки вспыхнули в Миннеаполисе и ряде других городов после гибели афроамериканца Джорджа Флойда от рук полиции. В интернете появились видео, на которых видно, что полицейские надели на Флойда наручники, повалили его и навалились на него втроем, причем один из них наступил ему коленом на шею. Флойд на видео несколько раз говорит, что не может дышать, потом затихает. Он умер в реанимации. После начала беспорядков уволили четырех полицейских, а одного из них обвинили в убийстве по неосторожности. В Миннеаполисе и соседнем Сент-Поле на выходные введен комендантский час.
Миннеаполис в огне: поджоги и мародерство
29 мая, 22:37
Миннеаполис в огне: поджоги и мародерствоТретий день Миннеаполис охвачен беспорядками. Массовые протесты начались из-за гибели афроамериканца Джорджа Флойда. В его смерти обвиняют полицейского, который применил силу при его аресте.
250112
Обсудить 1
Джордж ФлойдБеспорядки в США из-за убийства афроамериканцаАтлантаСШАВ мире
Рекомендуем
Протесты в США
В Чикаго задействуют силы нацгвардии
Военнослужащий Национальной гвардии США в Миннеаполисе
Трамп призвал губернаторов и мэров задействовать нацгвардию
Празднование Ураза-байрама в Московской соборной мечети
Мечети в регионах России с 1 июня могут открыть двери для прихожан
Медицинские работники в красной зоне госпиталя COVID-19 городской клинической больницы № 15 имени О. М. Филатова в Москве
За сутки от коронавируса выздоровели 100 российских военных
Сотрудники санитарных служб проводят обработку улиц в Стамбуле
В Турции число случаев коронавируса выросло на 839
Вид на набережную с Генуэзской крепости в Судаке
В Крыму ответили на слова телеведущего, пожелавшего смерти его жителям
Протесты в Миннеаполисе
В Миннесоте продлили комендантский час из-за беспорядков
Экипаж принадлежащего SpaceX корабля Crew Dragon перешел на Международную космическую станцию. Стоп-кадр трансляции
Астронавты Crew Dragon рассказали, что им удалось поспать на корабле
Празднование Ураза-байрама в Московской соборной мечети
Московскую соборную мечеть откроют 1 июня
Медицинский работник в госпитале COVID-19 в больнице No 122 им. Л. Г. Соколова в Санкт-Петербурге
В Ульяновской области выявили 101 случай коронавируса
Протесты в США
В Денвере более 80 человек задержали за нарушение комендантского часа
Протестующий несет перевернутый американский флаг возле горящего здания в Миннеаполисе
"Черная война" в США: худшее еще впереди
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев
Медведев заявил об успешности прошедших праймериз "Единой России"
Пассажирский самолет Boeing 777
В Екатеринбург прибыл вывозной рейс из США
Медицинский работник в одном из отделений госпиталя COVID-19 в ГКБ No1 имени Н.И. Пирогова в Москве
В Пензенской области 28 пациентов вылечились от коронавируса
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:10В Миннеаполисе задержали около 150 протестующих
06:08В Вашингтоне полиция начала оттеснять протестующих от Белого дома
06:07Дочь мэра Нью-Йорка задержали в ходе протестов
06:00Пельш объяснил, почему предпочитает жить в России, а не в Латвии
05:56Экс-советник Обамы заподозрила Россию в причастности к беспорядкам
05:55Госдуму просят отменить документ об осуждении пакта Молотова-Риббентропа
05:51В ГД предложили разрешить сразу пересдавать профильные ЕГЭ
05:48У берегов Японии произошло землетрясение магнитудой 5,3
05:45Вулкан Ключевской выбросил столб пепла на 5,5 километра
05:42В Миннеаполисе протестующие третий день подряд нарушают комендантский час
05:39Театры и музеи подготовили онлайн-программы ко Дню защиты детей
05:32В "Авито" отметили рост спроса на диваны во время самоизоляции
05:28Эксперт: Россия сыграет особую роль для экономики мира после пандемии
05:26В Вашингтоне несколько зданий загорелись в ходе протестов у Белого дома
05:24В ГД предложили организовать лагеря для подростков по цене МРОТ
05:20Эксперт рассказала, как правильно контролировать карманные деньги у детей
05:17Российские регионы готовятся к открытию туристического сезона
05:14Франция назвала основные приоритеты своего председательства в Совбезе ООН
05:10Суд оценит законность продления ареста экс-полицейским по "делу Голунова"
05:09"Вот уроды": Попов раскритиковал Human Rights Watch за отношение к России
Лента новостейМолния