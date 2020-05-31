Власти Атланты продлили комендантский час из-за беспорядков

МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Власти Атланты продлили до понедельника комендантский час в городе в связи с беспорядками из-за смерти афроамериканца Джорджа Флойда.
"Комендантский час в городе Атланта продлен, начиная с сегодняшнего дня, 31 мая 2020, с 21.00 по местному времени (4.00 мск понедельника) и продлится до восхода солнца завтра, 1 июня 2020. Пожалуйста, оставайтесь дома", - говорится в официальном Twitter города.
Ранее сообщалось, что полиция города задержала ночью 70 человек, которые находились на улицах в нарушение комендантского часа.
Власти ряда крупных американских городов, в том числе Лос-Анджелеса, Филадельфии и Атланты, ввели комендантский час из-за беспорядков, вызванных гибелью афроамериканца Джорджа Флойда после задержания полицейскими. В Атланте был объявлен режим ЧС, задействованы бойцы Национальной гвардии.
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Как сообщал ранее департамент полиции Атланты в Twitter, число протестующих на улице с наступлением комендантского часа резко сократилось. Однако в некоторых районах сохранялось большое количество людей, которые продолжали наносить ущерб имуществу и бросать камни и другие предметы в полицейских. В полиции заявили, что "продолжают получать сообщения о вооруженных людях в этих группах".
Беспорядки вспыхнули в Миннеаполисе и ряде других городов после гибели афроамериканца Джорджа Флойда от рук полиции. В интернете появились видео, на которых видно, что полицейские надели на Флойда наручники, повалили его и навалились на него втроем, причем один из них наступил ему коленом на шею. Флойд на видео несколько раз говорит, что не может дышать, потом затихает. Он умер в реанимации. После начала беспорядков уволили четырех полицейских, а одного из них обвинили в убийстве по неосторожности. В Миннеаполисе и соседнем Сент-Поле на выходные введен комендантский час.