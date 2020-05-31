Власти Атланты продлили комендантский час из-за беспорядков

Как сообщал ранее департамент полиции Атланты в Twitter, число протестующих на улице с наступлением комендантского часа резко сократилось. Однако в некоторых районах сохранялось большое количество людей, которые продолжали наносить ущерб имуществу и бросать камни и другие предметы в полицейских. В полиции заявили, что "продолжают получать сообщения о вооруженных людях в этих группах".

Беспорядки вспыхнули в Миннеаполисе и ряде других городов после гибели афроамериканца Джорджа Флойда от рук полиции. В интернете появились видео, на которых видно, что полицейские надели на Флойда наручники, повалили его и навалились на него втроем, причем один из них наступил ему коленом на шею. Флойд на видео несколько раз говорит, что не может дышать, потом затихает. Он умер в реанимации. После начала беспорядков уволили четырех полицейских, а одного из них обвинили в убийстве по неосторожности. В Миннеаполисе и соседнем Сент-Поле на выходные введен комендантский час.