В Крыму ответили на слова телеведущего, пожелавшего смерти его жителям

"Я хотел бы отметить, что этот человек, патологически ненавидящий Крым, Донбасс, все русское – он больной человек. Он болен неизлечимым вирусом так называемым украинского интегрального национализма. Я его наблюдал по украинским каналам, он такой и есть. Он не скрывает этой желчи, какой-то "гордости", если здесь употребимо это слово, в плане того, что он перещеголял многих националистов в этом качестве", - сказал Форманчук.