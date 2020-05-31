В Крыму ответили на слова телеведущего, пожелавшего смерти его жителям

СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мая - РИА Новости. Заявивший о необходимости тотальной блокады Крыма и Донбасса и пожелавший смерти их жителям украинский телеведущий является больным человеком, считает заместитель главы общественной палаты республики Александр Форманчук.
Телеведущий и писатель из Львова Остап Дроздов в эфире своего YouTube-канала пожелал "сдохнуть" жителям Крыма и Донбасса за их выбор России. Он заявил, что является сторонником тотальной блокады и Крыма, и Донбасса.
"Я хотел бы отметить, что этот человек, патологически ненавидящий Крым, Донбасс, все русское – он больной человек. Он болен неизлечимым вирусом так называемым украинского интегрального национализма. Я его наблюдал по украинским каналам, он такой и есть. Он не скрывает этой желчи, какой-то "гордости", если здесь употребимо это слово, в плане того, что он перещеголял многих националистов в этом качестве", - сказал Форманчук.
Собеседник агентства при этом напомнил, что все возможные блокады со стороны Украины уже были осуществлены ранее – перекрытие подачи воды по каналу в Крым и электроэнергии. Инициаторами этих действий стали, напомнил Форманчук, бывшие крымчане, сейчас живущие на Украине – Андрей Сенченко и Ленур Ислямов. Что касается самого Дроздова, то его деятельность не может быть ассоциирована с журналистикой, уверен Форманчук.
"Этот человек профессионально не соответствует профессии журналистам, писателя, публициста. Профессионалы не могут себе позволить такого, национализм отрицает все, что находится в рамках здравого смысла. Без здравого смысла нельзя анализировать любую ситуацию… Думаю, что его мелькание на украинских каналах будет недолговечным, на таких "журналистов" не так много желающих смотреть", - сказал Форманчук.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".