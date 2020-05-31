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2020-05-31T20:51
https://ria.ru/20200531/1572260691.html
В Крыму ответили на слова телеведущего, пожелавшего смерти его жителям
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РИА Новости

В Крыму ответили на слова телеведущего, пожелавшего смерти его жителям

20:51 31.05.2020
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© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкВид на набережную с Генуэзской крепости в Судаке
Вид на набережную с Генуэзской крепости в Судаке
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мая - РИА Новости. Заявивший о необходимости тотальной блокады Крыма и Донбасса и пожелавший смерти их жителям украинский телеведущий является больным человеком, считает заместитель главы общественной палаты республики Александр Форманчук.
Телеведущий и писатель из Львова Остап Дроздов в эфире своего YouTube-канала пожелал "сдохнуть" жителям Крыма и Донбасса за их выбор России. Он заявил, что является сторонником тотальной блокады и Крыма, и Донбасса.
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"Я хотел бы отметить, что этот человек, патологически ненавидящий Крым, Донбасс, все русское – он больной человек. Он болен неизлечимым вирусом так называемым украинского интегрального национализма. Я его наблюдал по украинским каналам, он такой и есть. Он не скрывает этой желчи, какой-то "гордости", если здесь употребимо это слово, в плане того, что он перещеголял многих националистов в этом качестве", - сказал Форманчук.
Собеседник агентства при этом напомнил, что все возможные блокады со стороны Украины уже были осуществлены ранее – перекрытие подачи воды по каналу в Крым и электроэнергии. Инициаторами этих действий стали, напомнил Форманчук, бывшие крымчане, сейчас живущие на Украине – Андрей Сенченко и Ленур Ислямов. Что касается самого Дроздова, то его деятельность не может быть ассоциирована с журналистикой, уверен Форманчук.
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"Этот человек профессионально не соответствует профессии журналистам, писателя, публициста. Профессионалы не могут себе позволить такого, национализм отрицает все, что находится в рамках здравого смысла. Без здравого смысла нельзя анализировать любую ситуацию… Думаю, что его мелькание на украинских каналах будет недолговечным, на таких "журналистов" не так много желающих смотреть", - сказал Форманчук.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.
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Ленур ИслямовАлександр ФорманчукАндрей СенченкоЛьвовРеспублика КрымУкраинаОбщество
Популярные комментарии
Приехал бы в Крым, и в центре Севастополя сделал бы такое заявление. Интересно, где бы его очки оказались?
31 мая, 20:57
А Андрей Мартынов
3110001
По-моему, такое мог заявить только психически нездоровый человек.
31 мая, 21:06
Руслан Тлеуж
2200001
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