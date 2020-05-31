Астронавты Crew Dragon рассказали, что им удалось поспать на корабле

ВАШИНГТОН, 31 мая – РИА Новости. Астронавты Crew Dragon рассказали, что им удалось поспать в первую ночь на корабле.
"У нас была возможность поспать на протяжении примерно семи часов. Мне удалось поспать, Дагу тоже", - сообщил в ходе церемонии приветствия на Международной космической станции астронавт Боб Бенкен. Трансляцию с МКС ведет НАСА.
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По словам Бенкена, спать первую ночь на космическом корабле всегда непросто, но Crew Dragon очень плавный и обеспечивает хорошую вентиляцию, так что проблем не возникло.
Экипаж принадлежащего компании SpaceX Илона Маска корабля Crew Dragon перешел на Международную космическую станцию.
Crew Dragon стартовал с мыса Канаверал во Флориде в субботу. В первый испытательный пилотируемый полет на нем отправились астронавты Даг Херли и Боб Бенкен. Стыковка корабля с МКС прошла в автоматическом режиме в воскресенье в 17:17 мск. На МКС Херли и Бенкена встретили командир станции Крис Кэссиди и российские космонавты Анатолий Иванишин и Иван Вагнер.
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