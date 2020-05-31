За сутки от коронавируса выздоровели 100 российских военных

Медицинские работники в красной зоне госпиталя COVID-19 городской клинической больницы № 15 имени О. М. Филатова в Москве

МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Уже почти 3,6 тысячи российских военных вылечились от коронавируса, за сутки выздоровели 100 человек, Уже почти 3,6 тысячи российских военных вылечились от коронавируса, за сутки выздоровели 100 человек, сообщается в бюллетене Минобороны РФ.

"За прошедшие сутки в Вооруженных Силах Российской Федерации после прохождения лечения выздоровело 100 военнослужащих. Общая численность выздоровевших в Вооруженных Силах РФ (нарастающим итогом) увеличилась до 3597 человек", - говорится в бюллетене.

Также за прошедшие сутки среди гражданского персонала выздоровели 24 человека, обще число вылечившихся выросло до 303.

Минобороны отметили, что в течение последних недель число выздоравливающих превышает количество заболевших коронавирусной инфекцией.

На 31 мая в органах военного управления, объединениях, соединениях и воинских частях выявлены 1 506 военных с положительными результатами тестов на COVID-19. Среди курсантов и слушателей вузов болеют 489 военных.