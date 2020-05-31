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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-31T20:37
https://ria.ru/20200531/1572260243.html
За сутки от коронавируса выздоровели 100 российских военных
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/05/15/1571786583_0:4:3072:1732_1036x0_80_0_0_7be5a47d947e9a45e9b5e186debeea97.jpg
РИА Новости

За сутки от коронавируса выздоровели 100 российских военных

20:37 31.05.2020
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкМедицинские работники в красной зоне госпиталя COVID-19 городской клинической больницы № 15 имени О. М. Филатова в Москве
Медицинские работники в красной зоне госпиталя COVID-19 городской клинической больницы № 15 имени О. М. Филатова в Москве
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Уже почти 3,6 тысячи российских военных вылечились от коронавируса, за сутки выздоровели 100 человек, сообщается в бюллетене Минобороны РФ.
"За прошедшие сутки в Вооруженных Силах Российской Федерации после прохождения лечения выздоровело 100 военнослужащих. Общая численность выздоровевших в Вооруженных Силах РФ (нарастающим итогом) увеличилась до 3597 человек", - говорится в бюллетене.
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Также за прошедшие сутки среди гражданского персонала выздоровели 24 человека, обще число вылечившихся выросло до 303.
В Минобороны отметили, что в течение последних недель число выздоравливающих превышает количество заболевших коронавирусной инфекцией.
На 31 мая в органах военного управления, объединениях, соединениях и воинских частях выявлены 1 506 военных с положительными результатами тестов на COVID-19. Среди курсантов и слушателей вузов болеют 489 военных.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Общество
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