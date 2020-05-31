За сутки от коронавируса выздоровели 100 российских военных

МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Уже почти 3,6 тысячи российских военных вылечились от коронавируса, за сутки выздоровели 100 человек, сообщается в бюллетене Минобороны РФ.
"За прошедшие сутки в Вооруженных Силах Российской Федерации после прохождения лечения выздоровело 100 военнослужащих. Общая численность выздоровевших в Вооруженных Силах РФ (нарастающим итогом) увеличилась до 3597 человек", - говорится в бюллетене.
Также за прошедшие сутки среди гражданского персонала выздоровели 24 человека, обще число вылечившихся выросло до 303.
В Минобороны отметили, что в течение последних недель число выздоравливающих превышает количество заболевших коронавирусной инфекцией.
На 31 мая в органах военного управления, объединениях, соединениях и воинских частях выявлены 1 506 военных с положительными результатами тестов на COVID-19. Среди курсантов и слушателей вузов болеют 489 военных.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.