В Ульяновской области выявили 101 случай коронавируса

САМАРА, 31 мая - РИА Новости. Коронавирус подтвержден еще у 101 жителя Ульяновской области, общее число заболевших возросло до 2567, сообщает региональный штаб по борьбе с COVID-19.
Утром в воскресенье федеральный оперштаб сообщал, что число выявленных заразившихся коронавирусом в Ульяновской области составляет 2466.
"По оперативным данным, получен еще 101 положительный тест. Общее число случаев составляет 2567 человек", - говорится в сообщении.
Из общего числа заразившихся 713 человек выздоровели, восемь скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.