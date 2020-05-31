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РИА Наука
2020-05-31T22:26
https://ria.ru/20200531/1572260091.html
Астронавты NASA перешли с корабля Crew Dragon на МКС
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РИА Новости

Астронавты NASA перешли с корабля Crew Dragon на МКС

20:30 31.05.2020 (обновлено: 22:26 31.05.2020)
32506
© NASAЭкипаж принадлежащего SpaceX корабля Crew Dragon перешел на Международную космическую станцию. Стоп-кадр трансляции
Экипаж принадлежащего SpaceX корабля Crew Dragon перешел на Международную космическую станцию. Стоп-кадр трансляции
© NASA
ВАШИНГТОН, 31 мая — РИА Новости. Экипаж принадлежащего SpaceX корабля Crew Dragon перешел на Международную космическую станцию.
После завершения выравнивания давления командир МКС Крис Кэссиди открыл люк шлюзового отсека. После этого открылся люк корабля, и астронавты Даг Херли и Боб Бенкен перешли на МКС.
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Помимо Кэссиди, прибывших встречали российские космонавты Анатолий Иванишин и Иван Вагнер.
На церемонии приветствия астронавты признались, что им удалось поспать в первую ночь на корабле. Бенкен рассказал, что заснуть на корабле всегда непросто, однако Crew Dragon очень плавный и обеспечивает хорошую вентиляцию, так что проблем не возникло.
Астронавты пробудут на МКС около трех-четырех месяцев. При этом дату их возвращения на Землю еще не определили.
Корабль стартовал накануне с космодрома на мысе Канаверал. Это первый в истории пилотируемый полет, совершенный частной компанией.
Запуск Crew Dragon также стал первым за последние девять лет, когда США самостоятельно отправили астронавтов в космос: в 2011 году из эксплуатации вывели транспортники программы Space Shuttle. После этого к МКС летали исключительно на российских "Союзах".
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РИА НаукаЗапуск Crew Dragon к МКСCrew DragonКрис КэссидиМеждународная космическая станция (МКС)Dragon SpaceXКосмос - РИА НаукаНАСАSpaceX
Популярные комментарии
Не Союз-Аполон, но все равно приятно, шаг вперед в развитии пилотируемой космонавтики, поздравления американцам
31 мая, 20:32
Double Click
213121018
Что вы так шутки Рогозина испугались? До сих пор покоя нет? ))
31 мая, 20:49
СКСергей К
171340015
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