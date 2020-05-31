Астронавты NASA перешли с корабля Crew Dragon на МКС

Крис Кэссиди открыл люк шлюзового отсека. После этого открылся люк корабля, и астронавты Даг Херли и Боб Бенкен перешли на МКС. После завершения выравнивания давления командир МКСоткрыл люк шлюзового отсека. После этого открылся люк корабля, и астронавты Даг Херли и Боб Бенкен перешли на МКС.

Анатолий Иванишин и Иван Вагнер. Помимо Кэссиди, прибывших встречали российские космонавты

На церемонии приветствия астронавты признались, что им удалось поспать в первую ночь на корабле. Бенкен рассказал, что заснуть на корабле всегда непросто, однако Crew Dragon очень плавный и обеспечивает хорошую вентиляцию, так что проблем не возникло.

Астронавты пробудут на МКС около трех-четырех месяцев. При этом дату их возвращения на Землю еще не определили.

Корабль стартовал накануне с космодрома на мысе Канаверал. Это первый в истории пилотируемый полет, совершенный частной компанией.