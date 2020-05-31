Астронавты NASA перешли с корабля Crew Dragon на МКС

ВАШИНГТОН, 31 мая — РИА Новости. Экипаж принадлежащего SpaceX корабля Crew Dragon перешел на Международную космическую станцию.
После завершения выравнивания давления командир МКС Крис Кэссиди открыл люк шлюзового отсека. После этого открылся люк корабля, и астронавты Даг Херли и Боб Бенкен перешли на МКС.
Вчера, 18:00Рогозин оценил шутку Маска про батут
Помимо Кэссиди, прибывших встречали российские космонавты Анатолий Иванишин и Иван Вагнер.
На церемонии приветствия астронавты признались, что им удалось поспать в первую ночь на корабле. Бенкен рассказал, что заснуть на корабле всегда непросто, однако Crew Dragon очень плавный и обеспечивает хорошую вентиляцию, так что проблем не возникло.
Астронавты пробудут на МКС около трех-четырех месяцев. При этом дату их возвращения на Землю еще не определили.
Корабль стартовал накануне с космодрома на мысе Канаверал. Это первый в истории пилотируемый полет, совершенный частной компанией.
Запуск Crew Dragon также стал первым за последние девять лет, когда США самостоятельно отправили астронавтов в космос: в 2011 году из эксплуатации вывели транспортники программы Space Shuttle. После этого к МКС летали исключительно на российских "Союзах".
27 мая, 08:39Crew Dragon. Главная надежда NASA