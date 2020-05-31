В Миннесоте продлили комендантский час из-за беспорядков

Ранее мэр Джейкоб Фрей объявил в Миннеаполисе комендантский час, который действовал с 20.00 пятницы по местному времени до 6.00 субботы (с 04.00 до 14.00 мск) и в те же часы в ночь на воскресенье. В такое же время комендатский час действовал и в соседнем с Миннеаполисом городе Сент-Пол.

Беспорядки вспыхнули в Миннеаполисе и ряде других городов после гибели афроамериканца Джорджа Флойда от рук полиции. В интернете появились видео, на которых видно, что полицейские надели на Флойда наручники, повалили его и навалились на него втроем, причем один из них наступил ему коленом на шею. Флойд на видео несколько раз говорит, что не может дышать, потом затихает. Он умер в реанимации. После начала беспорядков уволили четырех полицейских, а одного из них обвинили в убийстве по неосторожности.