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2020-05-31T20:20
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В Миннесоте продлили комендантский час из-за беспорядков
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РИА Новости

В Миннесоте продлили комендантский час из-за беспорядков

20:20 31.05.2020
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПротесты в Миннеаполисе
Протесты в Миннеаполисе
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Протесты в Миннеаполисе
МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Губернатор Миннесоты Тим Уолц продлил до понедельника комендантский час в штате, где из-за смерти афроамериканца Джорджа Флойда начались массовые беспорядки.
Как следует из сообщения мэра в Twitter, комендантский час будет действовать с 20.00 воскресенья (04.00 понедельника мск) до 06.00 понедельника (14.00 мск).
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Ранее мэр Джейкоб Фрей объявил в Миннеаполисе комендантский час, который действовал с 20.00 пятницы по местному времени до 6.00 субботы (с 04.00 до 14.00 мск) и в те же часы в ночь на воскресенье. В такое же время комендатский час действовал и в соседнем с Миннеаполисом городе Сент-Пол.
Беспорядки вспыхнули в Миннеаполисе и ряде других городов после гибели афроамериканца Джорджа Флойда от рук полиции. В интернете появились видео, на которых видно, что полицейские надели на Флойда наручники, повалили его и навалились на него втроем, причем один из них наступил ему коленом на шею. Флойд на видео несколько раз говорит, что не может дышать, потом затихает. Он умер в реанимации. После начала беспорядков уволили четырех полицейских, а одного из них обвинили в убийстве по неосторожности.
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Джордж ФлойдБеспорядки в США из-за убийства афроамериканцаМиннесотаВ мире
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