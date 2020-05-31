Экипаж МКС открыл люк в шлюзе с пристыкованным Crew Dragon

Crew Dragon стартовал с мыса Канаверал во Флориде в субботу. В первый испытательный пилотируемый полет на нем отправились астронавты Даг Херли и Боб Бенкен. Стыковка корабля с МКС прошла в автоматическом режиме в воскресенье в 17.17 мск.