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РИА Наука
2020-05-31T20:55
https://ria.ru/20200531/1572259794.html
Экипаж МКС открыл люк в шлюзе с пристыкованным Crew Dragon
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/1f/1572256407_0:0:992:558_1036x0_80_0_0_8175b623eea48b2b3ad31cf282616f85.jpg
РИА Новости

Экипаж МКС открыл люк в шлюзе с пристыкованным Crew Dragon

20:16 31.05.2020 (обновлено: 20:55 31.05.2020)
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Американский корабль Crew Dragon компании SpaceX с астронавтами НАСА на борту во время стыковки с Межународной космической станцией. Стоп-кадр трансляции
Американский корабль Crew Dragon компании SpaceX с астронавтами НАСА на борту во время стыковки с Межународной космической станцией. Стоп-кадр трансляции
Американский корабль Crew Dragon компании SpaceX с астронавтами НАСА на борту во время стыковки с Межународной космической станцией. Стоп-кадр трансляции
ВАШИНГТОН, 31 мая – РИА Новости. Экипаж Международной космической станции открыл люк, установив контакт с экипажем пристыкованного корабля Crew Dragon, НАСА ведет прямую трансляцию.
Crew Dragon стартовал с мыса Канаверал во Флориде в субботу. В первый испытательный пилотируемый полет на нем отправились астронавты Даг Херли и Боб Бенкен. Стыковка корабля с МКС прошла в автоматическом режиме в воскресенье в 17.17 мск.
По завершении выравнивания давления в шлюзовом отсеке командир МКС Крис Кэссиди открыл люк шлюзового отсека.
Первый пилотируемый запуск корабля Crew Dragon
Вчера, 13:11
"Роскосмос" допустил полеты космонавтов к МКС на кораблях Илона Маска
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РИА НаукаЗапуск Crew Dragon к МКСКрис КэссидиМеждународная космическая станция (МКС)Dragon SpaceXКосмос - РИА НаукаНАСА
Популярные комментарии
Ну и прекрасно, что теперь еще одна страна может летать в космос на своих ракетах
31 мая, 20:20
Ю.Юрий .
470001
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