Экипаж МКС открыл люк в шлюзе с пристыкованным Crew Dragon

ВАШИНГТОН, 31 мая – РИА Новости. Экипаж Международной космической станции открыл люк, установив контакт с экипажем пристыкованного корабля Crew Dragon, НАСА ведет прямую трансляцию.
Crew Dragon стартовал с мыса Канаверал во Флориде в субботу. В первый испытательный пилотируемый полет на нем отправились астронавты Даг Херли и Боб Бенкен. Стыковка корабля с МКС прошла в автоматическом режиме в воскресенье в 17.17 мск.
По завершении выравнивания давления в шлюзовом отсеке командир МКС Крис Кэссиди открыл люк шлюзового отсека.