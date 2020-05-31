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2020-05-31T20:14
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Трамп призвал губернаторов и мэров задействовать нацгвардию
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РИА Новости

Трамп призвал губернаторов и мэров задействовать нацгвардию

20:14 31.05.2020
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© REUTERS / Carlos BarriaВоеннослужащий Национальной гвардии США в Миннеаполисе
Военнослужащий Национальной гвардии США в Миннеаполисе
© REUTERS / Carlos Barria
МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп призвал другие города и штаты, губернаторы и мэры которых принадлежат к Демократической партии, задействовать Национальную гвардию, пока не стало "слишком поздно".
Около пяти тысяч бойцов Национальной гвардии задействованы в урегулировании беспорядков в ряде штатов.
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"Другие города и штаты под руководством демократов должны обратить внимание на то, как были полностью остановлены радикальные левые анархисты в Миннеаполисе вчера ночью. Национальная гвардия отлично поработала, её следует использовать в других штатах, пока не стало слишком поздно", - написал Трамп в Twitter.
По городам США прокатилась волна протестов и беспорядков после гибели от рук полиции афроамериканца Джорджа Флойда. Один из полицейских, который наступил коленом на шею Флойда при задержании, был обвинен в убийстве по неосторожности.
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