Трамп призвал губернаторов и мэров задействовать нацгвардию

МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп призвал другие города и штаты, губернаторы и мэры которых принадлежат к Демократической партии, задействовать Национальную гвардию, пока не стало "слишком поздно".
Около пяти тысяч бойцов Национальной гвардии задействованы в урегулировании беспорядков в ряде штатов.
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"Другие города и штаты под руководством демократов должны обратить внимание на то, как были полностью остановлены радикальные левые анархисты в Миннеаполисе вчера ночью. Национальная гвардия отлично поработала, её следует использовать в других штатах, пока не стало слишком поздно", - написал Трамп в Twitter.
По городам США прокатилась волна протестов и беспорядков после гибели от рук полиции афроамериканца Джорджа Флойда. Один из полицейских, который наступил коленом на шею Флойда при задержании, был обвинен в убийстве по неосторожности.