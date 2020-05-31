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Распространение нового коронавируса
2020-05-31T20:08
https://ria.ru/20200531/1572259624.html
В Екатеринбург прибыл вывозной рейс из США
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РИА Новости

В Екатеринбург прибыл вывозной рейс из США

20:08 31.05.2020
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© РИА Новости / Владимир СергеевПассажирский самолет Boeing 777
Пассажирский самолет Boeing 777
© РИА Новости / Владимир Сергеев
ЕКАТЕРИНБУРГ, 31 мая - РИА Новости. Вывозной рейс из Нью-Йорка доставил в Екатеринбург 74 россиянина, сообщает в воскресенье оперативный штаб региона.
"Вывозной борт доставил в Екатеринбург из США 74 соотечественника. Рейс "Аэрофлота" следовал из Нью-Йорка через Москву. После прохождения всех необходимых процедур 23 человека отправились на 14-дневную изоляцию под медицинское наблюдение в обсерватор", - говорится в сообщении.
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Уточняется, что остальные пассажиры рейса при поддержке оперативных штабов других субъектов отправились в свои регионы. Самолет из Екатеринбурга далее проследовал в Новосибирск.
Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки (смены экипажа) на территории страны и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства РФ.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19АэрофлотЕкатеринбургСШАОбщество
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