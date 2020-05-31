В Екатеринбург прибыл вывозной рейс из США

ЕКАТЕРИНБУРГ, 31 мая - РИА Новости. Вывозной рейс из Нью-Йорка доставил в Екатеринбург 74 россиянина, сообщает в воскресенье оперативный штаб региона.
Уточняется, что остальные пассажиры рейса при поддержке оперативных штабов других субъектов отправились в свои регионы. Самолет из Екатеринбурга далее проследовал в Новосибирск.
Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки (смены экипажа) на территории страны и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства РФ.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.