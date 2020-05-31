Гидрометцентр рассказал о погоде в европейской части России в июне

МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Температура воздуха на европейской территории России в июне будет около нормы, на севере Урала, Сибири и на Чукотке - на 1-2 градуса выше, говорится в сообщении Температура воздуха на европейской территории России в июне будет около нормы, на севере Урала, Сибири и на Чукотке - на 1-2 градуса выше, говорится в сообщении Гидрометцентра

"Средняя месячная температура воздуха ожидается на большей части территории около нормы; на крайнем северо-востоке - на 1 градус выше. Месячное количество осадков ожидается на западе Северо-Западного федерального округа и юге Южного федерального округа - больше нормы; на остальной территории – близкой к среднему многолетнему количеству", - говорится в сообщении относительно европейской части РФ.

Как уточняется в прогнозе, средняя месячная температура воздуха на большей части азиатской территории РФ ожидается около средних многолетних значений, а на севере Уральского федерального округа, Сибирского федерального округа и в Чукотском автономном округе - на 1-2 градуса выше.