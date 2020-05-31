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2020-05-31T20:04
https://ria.ru/20200531/1572259586.html
Гидрометцентр рассказал о погоде в европейской части России в июне
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РИА Новости

Гидрометцентр рассказал о погоде в европейской части России в июне

20:04 31.05.2020
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© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкДевушки
Девушки
© РИА Новости / Владимир Песня
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Температура воздуха на европейской территории России в июне будет около нормы, на севере Урала, Сибири и на Чукотке - на 1-2 градуса выше, говорится в сообщении Гидрометцентра.
"Средняя месячная температура воздуха ожидается на большей части территории около нормы; на крайнем северо-востоке - на 1 градус выше. Месячное количество осадков ожидается на западе Северо-Западного федерального округа и юге Южного федерального округа - больше нормы; на остальной территории – близкой к среднему многолетнему количеству", - говорится в сообщении относительно европейской части РФ.
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Как уточняется в прогнозе, средняя месячная температура воздуха на большей части азиатской территории РФ ожидается около средних многолетних значений, а на севере Уральского федерального округа, Сибирского федерального округа и в Чукотском автономном округе - на 1-2 градуса выше.
По прогнозам синоптиков, больше обычного осадков в июне будет на крайнем севере Урала, западе Таймыра, в большинстве районов Хабаровского края, на охотском побережье Магаданской области, юге Камчатского края и на Сахалине. В республиках Алтай, Хакасия и Тыва, на востоке Забайкальского края, в Амурской области, северной половине Якутии, на западе Чукотского автономного округа осадков будет меньше; на остальной территории – близко к среднему многолетнему количеству.
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