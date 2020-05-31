В Оренбургской области продлили режим самоизоляции до 14 июня

УФА, 31 мая - РИА Новости. Оперативный штаб по коронавирусной инфекции в Оренбургской области продлил ограничительные меры в регионе из-за коронавируса до 14 июня, сообщил губернатор области Денис Паслер.
Ранее сообщалось, что глава региона продлил режим самоизоляции граждан из-за коронавируса до 31 мая.
"На региональном штабе приняли решение продлить режим ограничительных мер в регионе до 14 июня. Это вынужденный шаг, чтобы сдерживать распространение коронавируса", - сообщил Паслер на своей странице в Instagram.
Он пояснил, что власти региона пока не могут открыть сферу развлечений, общепит продолжит работу на вынос. "Пока нужно носить маски и перчатки в общественном транспорте и такси, в магазинах и других общественных местах в помещениях. Сейчас муниципалитеты массово проводят обработку детских площадок, остановочных павильонов и мест возможного скопления людей", - сообщил губернатор.
По данным областного минздрава, в Оренбуржье на 31 мая 1 925 заболевших коронавирусом, из них 1 196 человек выздоровели.
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