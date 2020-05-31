В Оренбургской области продлили режим самоизоляции до 14 июня

Он пояснил, что власти региона пока не могут открыть сферу развлечений, общепит продолжит работу на вынос. "Пока нужно носить маски и перчатки в общественном транспорте и такси, в магазинах и других общественных местах в помещениях. Сейчас муниципалитеты массово проводят обработку детских площадок, остановочных павильонов и мест возможного скопления людей", - сообщил губернатор.