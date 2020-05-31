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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-31T19:57
https://ria.ru/20200531/1572259467.html
В Оренбургской области продлили режим самоизоляции до 14 июня
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/04/09/1569820884_0:86:3126:1844_1036x0_80_0_0_8c16f7dabc0598f350e1e710c780267b.jpg
РИА Новости

В Оренбургской области продлили режим самоизоляции до 14 июня

19:57 31.05.2020
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкСотрудница аптеки фасует одноразовые медицинские маски
Сотрудница аптеки фасует одноразовые медицинские маски
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Сотрудница аптеки фасует одноразовые медицинские маски . Архивное фото
УФА, 31 мая - РИА Новости. Оперативный штаб по коронавирусной инфекции в Оренбургской области продлил ограничительные меры в регионе из-за коронавируса до 14 июня, сообщил губернатор области Денис Паслер.
Ранее сообщалось, что глава региона продлил режим самоизоляции граждан из-за коронавируса до 31 мая.
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"На региональном штабе приняли решение продлить режим ограничительных мер в регионе до 14 июня. Это вынужденный шаг, чтобы сдерживать распространение коронавируса", - сообщил Паслер на своей странице в Instagram.
Он пояснил, что власти региона пока не могут открыть сферу развлечений, общепит продолжит работу на вынос. "Пока нужно носить маски и перчатки в общественном транспорте и такси, в магазинах и других общественных местах в помещениях. Сейчас муниципалитеты массово проводят обработку детских площадок, остановочных павильонов и мест возможного скопления людей", - сообщил губернатор.
По данным областного минздрава, в Оренбуржье на 31 мая 1 925 заболевших коронавирусом, из них 1 196 человек выздоровели.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Денис ПаслерОренбургская областьОбщество
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