В мире число случаев коронавируса выросло на 117 тысяч

МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Количество выявленных случаев заражения коронавирусом нового типа в мире превысило 5,9 миллиона, скончались более 367 тысяч человек, сообщает Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).
Согласно последним данным организации, за сутки зафиксирован 117 551 случай заражения, умер 4 461 человек. Таким образом, общее число случаев COVID-19 составляет 5 934 936 человек, скончались за все время 367 166 заболевших.
Наибольшее число заражений выявлено в Северной и Южной Америке - 2 743 793.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.