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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-31T19:50
https://ria.ru/20200531/1572259322.html
В мире число случаев коронавируса выросло на 117 тысяч
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/1e/1572223707_0:158:3077:1889_1036x0_80_0_0_2003ba9a1458fef16be5da3c8d0024ba.jpg
РИА Новости

В мире число случаев коронавируса выросло на 117 тысяч

19:50 31.05.2020
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© РИА Новости / Алексей СухоруковФельдшеры в противоэпидемических костюмах во время выезда к пациенту
Фельдшеры в противоэпидемических костюмах во время выезда к пациенту
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Количество выявленных случаев заражения коронавирусом нового типа в мире превысило 5,9 миллиона, скончались более 367 тысяч человек, сообщает Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).
Согласно последним данным организации, за сутки зафиксирован 117 551 случай заражения, умер 4 461 человек. Таким образом, общее число случаев COVID-19 составляет 5 934 936 человек, скончались за все время 367 166 заболевших.
Наибольшее число заражений выявлено в Северной и Южной Америке - 2 743 793.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Скорость распространения нового коронавируса
001412
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19ВОЗВ мире
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