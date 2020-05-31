Эксперт прокомментировал испытания украинский ракеты "Нептун"

МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Украине не стоит "связываться" с ракетно-ядерным потенциалом России, заявил военный эксперт Виктор Литовкин в комментарии порталу Nation News.
Так специалист прокомментировал прошедшие на Украине испытания, в ходе которых военные запустили две противокорабельные ракеты "Нептун". В прошлом году экс-глава СНБО Украины Александр Турчинов заявил, что этот комплекс якобы сможет за "несколько минут" уничтожить Крымский мост.
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Литовкин назвал подобные утверждения надуванием щек и напомнил, что российский полуостров надежно защищен.
"У нас там есть авиационные полки: истребительные, штурмовые, бомбардировочные. У нас есть полки ПВО вооруженные зенитно-ракетными комплексами, начиная от Тор-М2 и заканчивая С-400. <…>У нас там стоит Черноморский флот с ракетами на борту", — рассказал он.
Украинские ракеты Литовкин назвал старыми советскими образцами, которые могут "только рыбу кормить" в Черном море.