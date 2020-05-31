Названо наиболее эффективное средство защиты от коронавируса

"Они как раз, наверное, лучше фильтруют, потому что они специально сделаны из такого материала, который именно пыль задерживает, пыль, которая меньше, чем капли. Медицинская маска пыль не будет задерживать, а вот респиратор будет задерживать", — рассказал он.