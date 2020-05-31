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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-31T20:22
https://ria.ru/20200531/1572259241.html
Названо наиболее эффективное средство защиты от коронавируса
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/14/1571736970_0:264:2838:1860_1036x0_80_0_0_9f2f53912a3d0845239ba9b01bd18f2f.jpg
РИА Новости

Названо наиболее эффективное средство защиты от коронавируса

19:47 31.05.2020 (обновлено: 20:22 31.05.2020)
25266
© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкВрач в госпитале Университетской клинической больницы №2 Первого МГМУ им. И. М. Сеченова
Врач в госпитале Университетской клинической больницы №2 Первого МГМУ им. И. М. Сеченова
© РИА Новости / Владимир Песня
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Строительные респираторы — наиболее эффективное средство защиты от коронавируса, заявил ведущий научный сотрудник Центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, врач-вирусолог Виктор Ларичев в интервью "Говорит Москва".
"Они как раз, наверное, лучше фильтруют, потому что они специально сделаны из такого материала, который именно пыль задерживает, пыль, которая меньше, чем капли. Медицинская маска пыль не будет задерживать, а вот респиратор будет задерживать", — рассказал он.
Медицинские маски
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Ларичев подчеркнул, что маски также эффективны в борьбе с распространением вируса, поскольку он распространяется в виде капель, которые вылетают при чихании, кашле и разговоре, и маска задерживает эту жидкость. Он также напомнил, что респираторы плотнее сидят на лице.
Всего в России коронавирусную инфекцию диагностировали у 406 тысяч человек, 4693 пациента умерли, излечились более 171 тысячи человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииРоссияНИИ им. ГамалеиЗдоровье - ОбществоОбщество
Популярные комментарии
Противогаз и костюм биохимзащиты ещё эффективнее, а скафандр космонавта...)))
31 мая, 20:01
Сергей Николаевич
20120002
"Они как раз, наверное, лучше фильтруют" - отличная оценка! Наверное, лучше фильтруют! Провели исследования и на основании исследований решили, что, наверное, строительные респираторы фильтруют лучше.
31 мая, 20:05
Naum Vygodsky
7173103
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