Власти Нью-Йорка отметили прогресс в ситуации с коронавирусом

Пациент в машине скорой помощи в Нью-Йорке

© AP Photo / John Minchillo Пациент в машине скорой помощи в Нью-Йорке

НЬЮ-ЙОРК, 31 мая – РИА Новости. Губернатор Губернатор Нью-Йорка Эндрю Куомо отмечает значительный прогресс в ситуации с коронавирусом, за сутки скончались всего 56 человек.

Изначально ситуация в штате Нью-Йорк с коронавирусом была гораздо хуже, чем в других штатах. В худшие дни за сутки в штате умирали более 700 человек, в больницы попадали свыше 3 тысяч.

"Это сокращение числа смертей является колоссальным прогрессом по сравнению с тем, что было", - сказал Куомо на пресс-конференции, отметив, что за субботу скончались 56 человек. В больницу попал 291 человек.

Предыдущие два дня число жертв составляло 67 человек. В среду и во вторник скончались по 74 человека.

Всего в штате от коронавируса скончались 23 848 человек.

По данным университета Джонса Хопкинса, всего в США зарегистрировали 1 770 384 случая заражения коронавирусом и 103 781 смертельный случай. Отмечается, что выздоровели более 416 тысяч человек.

Общее число зараженных коронавирусом в мире составляет, по последним данным университета Хопкинса, 6 082 549 человек. Выздоровели в мире свыше 2,5 миллиона, более 369 тысяч человек умерли.