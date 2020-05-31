Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-31T19:46
https://ria.ru/20200531/1572259133.html
Власти Нью-Йорка отметили прогресс в ситуации с коронавирусом
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/04/10/1570133234_0:196:3072:1924_1036x0_80_0_0_f804cf87d718424ebba3fd069f293261.jpg
РИА Новости

Власти Нью-Йорка отметили прогресс в ситуации с коронавирусом

19:38 31.05.2020 (обновлено: 19:46 31.05.2020)
894
© AP Photo / John MinchilloПациент в машине скорой помощи в Нью-Йорке
Пациент в машине скорой помощи в Нью-Йорке
© AP Photo / John Minchillo
НЬЮ-ЙОРК, 31 мая – РИА Новости. Губернатор Нью-Йорка Эндрю Куомо отмечает значительный прогресс в ситуации с коронавирусом, за сутки скончались всего 56 человек.
Изначально ситуация в штате Нью-Йорк с коронавирусом была гораздо хуже, чем в других штатах. В худшие дни за сутки в штате умирали более 700 человек, в больницы попадали свыше 3 тысяч.
Медицинский работник в госпитале COVID-19 в больнице No122 им. Л. Г. Соколова в Санкт-Петербурге
Вчера, 01:01Распространение нового коронавируса
Вирусолог раскритиковал новую версию происхождения коронавируса
"Это сокращение числа смертей является колоссальным прогрессом по сравнению с тем, что было", - сказал Куомо на пресс-конференции, отметив, что за субботу скончались 56 человек. В больницу попал 291 человек.
Предыдущие два дня число жертв составляло 67 человек. В среду и во вторник скончались по 74 человека.
Всего в штате от коронавируса скончались 23 848 человек.
По данным университета Джонса Хопкинса, всего в США зарегистрировали 1 770 384 случая заражения коронавирусом и 103 781 смертельный случай. Отмечается, что выздоровели более 416 тысяч человек.
Общее число зараженных коронавирусом в мире составляет, по последним данным университета Хопкинса, 6 082 549 человек. Выздоровели в мире свыше 2,5 миллиона, более 369 тысяч человек умерли.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Скорость распространения нового коронавируса
8 февраля, 14:35Распространение нового коронавируса
Скорость распространения нового коронавируса
760210
Обсудить 1
Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Эндрю Куомо (губернатор штата Нью-Йорк)Нью-Йорк (штат)Нью-Йорк (город)СШАВ мире
Рекомендуем
Врач в госпитале Университетской клинической больницы №2 Первого МГМУ им. И. М. Сеченова
Названо наиболее эффективное средство защиты от коронавируса
Полицейские стоят в оцеплении во время протеста, вызванного смертью афроамериканца Джорджа Флойда, на одной из улиц Нью-Йорка
В Нью-Йорке полицейский распылил протестующему в лицо перцовый спрей
Фельдшеры в противоэпидемических костюмах во время выезда к пациенту
В мире число случаев коронавируса выросло на 117 тысяч
Президент США Дональд Трамп
США намерены признать движение "Антифа" террористической организацией
Медицинской работник доставляет пациента на каталке в приемное отделение госпиталя Северо Очоа в Мадриде
В Испании за сутки выявили менее 100 случаев коронавируса
Военнослужащий Национальной гвардии США в Миннеаполисе
Трамп призвал губернаторов и мэров задействовать нацгвардию
Мужчина в защитной маске в Токио, Япония
В японской школе зафиксировали новый очаг коронавируса
Мобильные морги-рефрижераторы в нью-йоркском районе Бруклине во время пандемии коронавируса
В Нью-Йорке начнут отмену ограничений из-за коронавируса
Американский корабль Crew Dragon компании SpaceX с астронавтами НАСА на борту во время стыковки с Межународной космической станцией. Стоп-кадр трансляции
У экипажа Crew Dragon возникли сложности с системой связи с Землей
Тестирование россиян на наличие антител к COVID-19
Коронавирус связали с нарушением свертываемости крови
Испытания украинской крылатой ракеты Нептун
Эксперт прокомментировал испытания украинский ракеты "Нептун"
Девушки
Гидрометцентр рассказал о погоде в европейской части России в июне
Инженер, предприниматель, изобретатель и инвестор Илон Маск
Илон Маск ответил Дмитрию Рогозину по-русски
Медицинский работник и сотрудник правоохранительных органов Украины проверяют водителей на блокпосте во Львовской области
В украинском городе Вараше усилили карантин из-за вспышки COVID-19
Сотрудница аптеки фасует одноразовые медицинские маски
В Оренбургской области продлили режим самоизоляции до 14 июня
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:10В Миннеаполисе задержали около 150 протестующих
06:08В Вашингтоне полиция начала оттеснять протестующих от Белого дома
06:07Дочь мэра Нью-Йорка задержали в ходе протестов
06:00Пельш объяснил, почему предпочитает жить в России, а не в Латвии
05:56Экс-советник Обамы заподозрила Россию в причастности к беспорядкам
05:55Госдуму просят отменить документ об осуждении пакта Молотова-Риббентропа
05:51В ГД предложили разрешить сразу пересдавать профильные ЕГЭ
05:48У берегов Японии произошло землетрясение магнитудой 5,3
05:45Вулкан Ключевской выбросил столб пепла на 5,5 километра
05:42В Миннеаполисе протестующие третий день подряд нарушают комендантский час
05:39Театры и музеи подготовили онлайн-программы ко Дню защиты детей
05:32В "Авито" отметили рост спроса на диваны во время самоизоляции
05:28Эксперт: Россия сыграет особую роль для экономики мира после пандемии
05:26В Вашингтоне несколько зданий загорелись в ходе протестов у Белого дома
05:24В ГД предложили организовать лагеря для подростков по цене МРОТ
05:20Эксперт рассказала, как правильно контролировать карманные деньги у детей
05:17Российские регионы готовятся к открытию туристического сезона
05:14Франция назвала основные приоритеты своего председательства в Совбезе ООН
05:10Суд оценит законность продления ареста экс-полицейским по "делу Голунова"
05:09"Вот уроды": Попов раскритиковал Human Rights Watch за отношение к России
Лента новостейМолния