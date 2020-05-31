Губернатор Свердловской области ответил женщине, пригрозившей ему судом

Глава региона ответил, что требования особого режима, в том числе ограничения на плановую помощь, связаны с желанием обезопасить всех жителей области от COVID-19, в том числе и детей. Он отметил, что "Микрохирургия глаза" хоть и является частной клиникой, но строго соблюдает санитарно-эпидемиологические требования во время пандемии. Тем не менее, уточнил губернатор, если больному требуется экстренная или неотложная помощь, то в больницу вызывается специальная бригада, в связи с чем Куйвашев посоветовал женщине обратиться в клинику, где врачи в случае угрозы для здоровья ребенка окажут помощь.