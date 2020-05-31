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2020-05-31T20:22
https://ria.ru/20200531/1572259047.html
Губернатор Свердловской области ответил женщине, пригрозившей ему судом
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РИА Новости

Губернатор Свердловской области ответил женщине, пригрозившей ему судом

19:33 31.05.2020 (обновлено: 20:22 31.05.2020)
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© Фото предоставлено пресс-службой губернатора Свердловской областиГубернатор Свердловской области Евгений Куйвашев
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев
© Фото предоставлено пресс-службой губернатора Свердловской области
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. Архивное фото
ЕКАТЕРИНБУРГ, 31 мая — РИА Новости. Жительница Свердловской области пригрозила главе региона Евгению Куйвашеву подать иск в суд из-за того, что частные клиники не могут принять ее больного ребенка в связи с введенными из-за коронавируса ограничениями.
"Если на следующей неделе не откроют МНТК (Межотраслевой научно-технический комплекс) глаза в Екатеринбурге, я отправлюсь в суд, и тогда пеняйте уже сами на себя. Ваши действия привели к тому, что мой ребенок 12 лет с прогрессирующей катарактой месяц ходит как слепой котенок, и, если в ближайшее время операция не состоится, она может на всю жизнь такой остаться, и тогда у вас как у губернатора будет еще больше проблем, ведь тогда иск будет уголовный о намеренном вреде здоровью ребенка, повлекшем за собой последствия слепоты", — говорится в заявлении свердловчанки, опубликованном на странице Куйвашева в Instagram.
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Глава региона ответил, что требования особого режима, в том числе ограничения на плановую помощь, связаны с желанием обезопасить всех жителей области от COVID-19, в том числе и детей. Он отметил, что "Микрохирургия глаза" хоть и является частной клиникой, но строго соблюдает санитарно-эпидемиологические требования во время пандемии. Тем не менее, уточнил губернатор, если больному требуется экстренная или неотложная помощь, то в больницу вызывается специальная бригада, в связи с чем Куйвашев посоветовал женщине обратиться в клинику, где врачи в случае угрозы для здоровья ребенка окажут помощь.
"При этом я надеюсь, что в ближайшее время плановые приемы возобновятся повсеместно", — подчеркнул он.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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