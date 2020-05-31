В Минске образовались очереди желающих поддержать кандидатов в президенты

МИНСК, 31 мая - РИА Новости. Желающие поддержать на текущих выборах своими подписями претендентов на пост президента Белоруссии, альтернативных действующему главе государства Александру Лукашенко, стоят в очередях на пикетах в Минске и других городах республики по несколько часов.
Президентские выборы в Белоруссии назначены на 9 августа. По 19 июня включительно инициативные группы вправе собирать подписи для выдвижения кандидатов на высший государственный пост, таких групп сейчас 14. Каждой их них нужно собрать не менее 100 тысяч подписей.
В Минске наиболее массовый сбор подписей стартовал в 12.00 (совпадает с мск) в воскресенье возле Комаровского рынка, прямую трансляцию пикетов ведут некоторые белорусские СМИ. Как сообщают Белорусский Хельсинкский комитет и не зарегистрированный белорусскими властями правозащитный центр "Весна", уже через полтора часа после начала пикета в очереди собралось более 2100 человек. Сама очередь растянулась не менее чем на километр. Через шесть с половиной часов после начала пикеты в центре Минска продолжаются при большом количестве участников. Массовые пикеты с очередями наблюдаются в воскресенье и в ряде других белорусских городов, в том числе в Бресте, Гродно, Витебске, Гомеле.
В основном граждане высказывают поддержку безработной Светлане Тихановской, которая ранее приняла решение баллотироваться в президенты на фоне того, что ее мужу, блогеру Сергею Тихановскому, ЦИК отказал в участии в политической кампании. Также возле Комаровского рынка проходит сбор подписей в поддержку выдвижения кандидатами экс-председателя правления Белгазпромбанка Виктора Бабарико, экс-главы Парка высоких технологий Валерия Цепкало и нескольких других участников политической кампании.
Между тем, по данным правозащитников, в воскресенье правоохранители задержали по всей республике не менее 20 активистов, в их числе - сборщики подписей в поддержку выдвижения Тихановской и оппозиционный политик Николай Статкевич, который направлялся на пикет к Комаровскому рынку. В МВД эту информацию не комментируют.
Пикеты для сбора подписей в Белоруссии разрешено проводить до 22.00 по местному времени.
Ранее Лукашенко посетил Минский тракторный завод, где пообщался с коллективом. Отвечая на один из вопросов, он высказался о своих конкурентах на президентских выборах и выразил сомнение, что в электоральной кампании может победить женщина. Говоря о Тихановском, глава государства назвал его "шелудивым", отметил, что знает, "на чьих машинах он ездит, кто его финансирует" и "какое у него гражданство". Экс-банкиру Бабарико Лукашенко посоветовал подумать, где он будет работать после выборов. А относительно Цепкало, который раньше также работал помощником белорусского лидера, Лукашенко сообщил, что он "хитрит" и не называет настоящую причину своего увольнения.