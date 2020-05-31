В Минске образовались очереди желающих поддержать кандидатов в президенты

Президентские выборы в Белоруссии назначены на 9 августа. По 19 июня включительно инициативные группы вправе собирать подписи для выдвижения кандидатов на высший государственный пост, таких групп сейчас 14. Каждой их них нужно собрать не менее 100 тысяч подписей.

В основном граждане высказывают поддержку безработной Светлане Тихановской, которая ранее приняла решение баллотироваться в президенты на фоне того, что ее мужу, блогеру Сергею Тихановскому, ЦИК отказал в участии в политической кампании. Также возле Комаровского рынка проходит сбор подписей в поддержку выдвижения кандидатами экс-председателя правления Белгазпромбанка Виктора Бабарико, экс-главы Парка высоких технологий Валерия Цепкало и нескольких других участников политической кампании.

Ранее Лукашенко посетил Минский тракторный завод, где пообщался с коллективом. Отвечая на один из вопросов, он высказался о своих конкурентах на президентских выборах и выразил сомнение, что в электоральной кампании может победить женщина. Говоря о Тихановском, глава государства назвал его "шелудивым", отметил, что знает, "на чьих машинах он ездит, кто его финансирует" и "какое у него гражданство". Экс-банкиру Бабарико Лукашенко посоветовал подумать, где он будет работать после выборов. А относительно Цепкало, который раньше также работал помощником белорусского лидера, Лукашенко сообщил, что он "хитрит" и не называет настоящую причину своего увольнения.