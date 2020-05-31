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РИА Наука
2020-05-31T20:55
https://ria.ru/20200531/1572258361.html
У экипажа Crew Dragon возникли сложности с системой связи с Землей
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/1f/1572256407_0:0:992:558_1036x0_80_0_0_8175b623eea48b2b3ad31cf282616f85.jpg
РИА Новости

У экипажа Crew Dragon возникли сложности с системой связи с Землей

19:10 31.05.2020 (обновлено: 20:55 31.05.2020)
8424
Американский корабль Crew Dragon компании SpaceX с астронавтами НАСА на борту во время стыковки с Межународной космической станцией. Стоп-кадр трансляции
Американский корабль Crew Dragon компании SpaceX с астронавтами НАСА на борту во время стыковки с Межународной космической станцией. Стоп-кадр трансляции
Американский корабль Crew Dragon компании SpaceX с астронавтами НАСА на борту во время стыковки с Межународной космической станцией. Стоп-кадр трансляции
ВАШИНГТОН, 31 мая – РИА Новости. Экипаж корабля Crew Dragon испытывает сложности со связью с Землей по проводной линии МКС, общение сохраняется по радиосвязи, НАСА ведет прямую трансляцию.
После прибытия на орбитальную станцию и завершения автоматической стыковки корабля командир МКС Кристофер Кэссиди приступил к подключению системы электроснабжения и проводной связи между прибывшим аппаратом и станцией. Сейчас Crew Dragon интегрирован в систему МКС и получает питание от станции, но произошел сбой в системе связи.
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Экипаж Crew Dragon продолжает успешно общаться с Землей и экипажем МКС через коммуникационную систему корабля, но попытки установить связь по проводной системе станции пока не удаются. ЦУП в Хьюстоне и Калифорнии слышат Crew Dragon прекрасно, но экипаж докладывает, что поступающие звуковые сообщения "неразборчивы". "Это не поддается пониманию, может, мы смогли услышать и понять одно слово, но и все на этом", - сказал командир Crew Dragon Даг Херли после финальной неудачной проверки связи. Центр управления полетом в Хьюстоне сохраняет связь с кораблем по радиосвязи.
Как сообщила компания SpaceX, экипажу разрешат войти на станцию приблизительно через час. Сейчас Херли и Боб Бенкен готовятся к переходу на станцию, частью подготовки является уборка космического корабля. Переход астронавтов на станцию будет возможен после выравнивания давления в шлюзовом отсеке и проверки герметичности.
Crew Dragon начал испытательный пилотируемый полет в субботу. Астронавты НАСА Херли и Бенкен будут оставаться на МКС в течение трех месяцев, после чего вернутся на Землю для завершения испытательного полета Crew Dragon.
Первый частный аппарат, доставивший людей на орбиту, Crew Dragon стал пятым космическим кораблем, пристыкованным к МКС в настоящее время. На станции уже находятся два российских грузовых "Прогресса" и один пилотируемый "Союз", а также японский грузовой корабль.
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27 мая, 08:39
Crew Dragon. Главная надежда NASA
32394318
Обсудить 4
РИА НаукаЗапуск Crew Dragon к МКСМеждународная космическая станция (МКС)Центр управления полетамиDragon SpaceXКосмос - РИА НаукаНАСАSpaceX
Популярные комментарии
Ага, "сложности". Просто астронавты больше не хотят возвращаться на старушку Землю. В новом корабле хорошо: всё чисто, блестит, полы пахнут свежей краской, а в родной Миннесоте убивают афроамериканцев и травят газом демократических журналистов. Экипаж не хочет иметь с Землёй никаких дел, никаких разговоров.
31 мая, 19:30
Naum Vygodsky
450002
- Экипаж, это Хьюстон! Доложите, что вы сейчас делаете? - Хьюстон, это МКС, мы тут собрались все вместе, отмечаем наше прибытие, русские откуда-то достали бутылочку коньяка... - Это Хьюстон, прекратите немедленно это безобразие! - Это МКС, не слышим вас, не слышим вас...
31 мая, 22:30
Von Stirliz
650000
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