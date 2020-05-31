У экипажа Crew Dragon возникли сложности с системой связи с Землей

Crew Dragon начал испытательный пилотируемый полет в субботу. Астронавты НАСА Херли и Бенкен будут оставаться на МКС в течение трех месяцев, после чего вернутся на Землю для завершения испытательного полета Crew Dragon.

Первый частный аппарат, доставивший людей на орбиту, Crew Dragon стал пятым космическим кораблем, пристыкованным к МКС в настоящее время. На станции уже находятся два российских грузовых "Прогресса" и один пилотируемый "Союз", а также японский грузовой корабль.