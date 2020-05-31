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Религия и мировоззрение
2020-05-31T21:38
https://ria.ru/20200531/1572258333.html
В Московской области разрешили посещать храмы РПЦ
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/16/1570427829_0:268:3072:1996_1036x0_80_0_0_23e0dc3942cd206337597ca720b8305e.jpg
РИА Новости

В Московской области разрешили посещать храмы РПЦ

19:09 31.05.2020 (обновлено: 21:38 31.05.2020)
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© РИА Новости / Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкГлавный храм Вооруженных сил России в парке "Патриот"
Главный храм Вооруженных сил России в парке Патриот
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 31 мая – РИА Новости. Артем Буденный. Санитарные власти Московской области разрешили верующим участвовать в богослужениях на улице и посещать храмы Русской православной церкви во внебогослужебное время, заявил в воскресенье патриарший наместник Московской епархии митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий во время проповеди в столичном Новодевичьем монастыре.
"Согласно нашему обращению, главный государственный санитарный врач Подмосковья Ольга Микаилова сообщила мне о первом этапе снятия ограничительных мероприятий в связи с эпидемией коронавируса. Согласно этому решению, нашим верующим разрешается посещать храмы на территории Московской области в небогослужебное время, а богослужения мы можем совершать на воздухе, около наших храмов, при соблюдении всех санитарных предписаний", - сказал он во время проповеди, текст которой размещен на сайте Московской епархии.
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По его словам, в праздник Святой Троицы (7 июня – ред.) митрополит совершит богослужение на соборной площади Коломны в присутствии прихожан, которые "истомились по совместной молитве".
"Я очень рад, что Господь внял нашим молитвам, нашему терпению и смирению, и что теперь в храмах и обителях Московской епархии мы вновь будем молиться вместе с нашими прихожанами", - подытожил митрополит.
Московская патриархия по требованию главного санитарного врача столицы предписала духовенству Москвы и Московской области с 13 апреля проводить богослужения без участия прихожан. Позже эти ограничения были продлены до особого распоряжения священноначалия. Подобные меры были введены во многих епархиях Русской православной церкви.
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Религия и мировоззрениеРелигияНовости - Религия и мировоззрениеМоскваКоломнаМосковская область (Подмосковье)Общество
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