В Московской области разрешили посещать храмы РПЦ

МОСКВА, 31 мая – РИА Новости. Артем Буденный. Санитарные власти Московской области разрешили верующим участвовать в богослужениях на улице и посещать храмы Русской православной церкви во внебогослужебное время, заявил в воскресенье патриарший наместник Московской епархии митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий во время проповеди в столичном Новодевичьем монастыре.

"Согласно нашему обращению, главный государственный санитарный врач Подмосковья Ольга Микаилова сообщила мне о первом этапе снятия ограничительных мероприятий в связи с эпидемией коронавируса. Согласно этому решению, нашим верующим разрешается посещать храмы на территории Московской области в небогослужебное время, а богослужения мы можем совершать на воздухе, около наших храмов, при соблюдении всех санитарных предписаний", - сказал он во время проповеди, текст которой размещен на сайте Московской епархии.

По его словам, в праздник Святой Троицы (7 июня – ред.) митрополит совершит богослужение на соборной площади Коломны в присутствии прихожан, которые "истомились по совместной молитве".

"Я очень рад, что Господь внял нашим молитвам, нашему терпению и смирению, и что теперь в храмах и обителях Московской епархии мы вновь будем молиться вместе с нашими прихожанами", - подытожил митрополит.