В украинском городе Вараше усилили карантин из-за вспышки COVID-19

КИЕВ, 31 мая - РИА Новости. Карантинные ограничения из-за коронавирусной инфекции усилили в городе Вараше Ровенской области на Украине, такие меры вводятся в связи с новой вспышкой COVID-19, сообщил мэр Сергей Анощенко.
По последним данным минздрава, на территории Ровенской области зафиксированы 1713 случаев инфицирования коронавирусной инфекцией. Всего же на Украине зафиксированы 23 642 случая, 708 из которых стали летальными, выздоровели 9538 человек.
"По состоянию на утро 31 мая в Варашской отдельной территориальной громаде (ОТГ) лабораторно подтверждено 18 случаев заболевания. В связи с резкой вспышкой заболеваемости СOVID-19 члены комиссии (по вопросам техногенно-экологической безопасности – ред.) единогласно решили запретить с 01.06.2020 до 14.06.2020 на территории Варашской городской ОТГ работу вещевых и продуктовых рынков, торговых заведений, киосков, павильонов, передвижных средств торговли, магазинов по продаже цветов, … фитнес-центров, библиотек, парикмахерских и салонов красоты", - написал Анощенко в своем Facebook.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 5,8 миллиона случаев заражения, свыше 362 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.