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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-31T18:52
https://ria.ru/20200531/1572257986.html
В японской школе зафиксировали новый очаг коронавируса
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/1d/1570738036_0:320:3072:2048_1036x0_80_0_0_27c1019c3362de0b3653cd808441d328.jpg
РИА Новости

В японской школе зафиксировали новый очаг коронавируса

18:52 31.05.2020
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© AP Photo / Eugene HoshikoМужчина в защитной маске в Токио, Япония
Мужчина в защитной маске в Токио, Япония
© AP Photo / Eugene Hoshiko
Мужчина в защитной маске в Токио, Япония. Архивное фото
ТОКИО, 31 мая - РИА Новости. Власти японского города Китакюсю на юго-западном японском острове Кюсю заявили об обнаружении нового очага заражений коронавирусной инфекцией, на этот раз кластер подтвержден в начальной школе, передает телеканал NHK.
Число заразившихся коронавирусной инфекцией в городе за последние девять дней достигло 97 человек. Это больше, чем было зафиксировано за полтора месяца, пока в стране действовал режим чрезвычайной ситуации.
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В прошлую пятницу мэр Китакюсю объявил, что в городе началась вторая волна заражений. Было выявлено несколько кластеров, однако пути распространения вируса для трети случаев уточнить так и не удалось. С воскресенья, 31 мая, по 18 июня в городе будут закрыты различные объекты, в частности, библиотеки, музеи, театры, а также ограничено время учебы для младших и средних школ.
Общее число заразившихся коронавирусом в Японии, по данным на 23.00 воскресенья по местному времени (17.00 мск), составило 17 624 человека. Всего скончались 910 человек, еще 120 человек находятся в критическом состоянии. Выздоровели 15 113 человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19ЯпонияВ мире
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