В японской школе зафиксировали новый очаг коронавируса

Число заразившихся коронавирусной инфекцией в городе за последние девять дней достигло 97 человек. Это больше, чем было зафиксировано за полтора месяца, пока в стране действовал режим чрезвычайной ситуации.

В прошлую пятницу мэр Китакюсю объявил, что в городе началась вторая волна заражений. Было выявлено несколько кластеров, однако пути распространения вируса для трети случаев уточнить так и не удалось. С воскресенья, 31 мая, по 18 июня в городе будут закрыты различные объекты, в частности, библиотеки, музеи, театры, а также ограничено время учебы для младших и средних школ.