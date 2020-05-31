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2020-05-31T19:44
https://ria.ru/20200531/1572257735.html
Пушков оценил слова экс-премьера Украины о границах страны до СССР
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РИА Новости

Пушков оценил слова экс-премьера Украины о границах страны до СССР

18:43 31.05.2020 (обновлено: 19:44 31.05.2020)
30188
© РИА Новости / Игорь Маслов / Перейти в фотобанкПорт Одессы
Порт Одессы
© РИА Новости / Игорь Маслов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Украины в ее нынешних границах никогда не существовало, написал сенатор Алексей Пушков в твиттере.
Так он отреагировал на публикацию бывшего украинского премьера Николая Азарова, который напомнил, что в состав Советского Союза Украина вошла без множества территорий, получив их "полностью бесплатно". Действующие украинские политики, по мнению экс-главы правительства, научились эти земли "только разбазаривать".
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Пушков назвал это замечание очень верным.

"Она (Украина. — Прим. ред.) всем обязана Ленину и СССР. Была большая ошибка большевиков и КПСС передать ей все эти территории", — написал он.

По мнению парламентария, Москва должна была оставить Украине только ее "исконные земли" — несколько областей к востоку от Киева без выхода к морю.
В конце прошлого года мэр Херсона Владимир Николаенко заявлял, что Причерноморье не имеет отношения к России, а исконно российскими территориями были "только болота под Москвой".
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Популярные комментарии
Ошибки надо исправлять...
31 мая, 19:09
ppripadchev11
6520001
В своих нынешних границах Украина никогда и не при каком руководстве не реализует свою субъектность и будет русофобской марионеткой в руках различных неукраинских сил.
31 мая, 19:16
vv.p.neznamov
3910101
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