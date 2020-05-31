Пушков оценил слова экс-премьера Украины о границах страны до СССР

МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Украины в ее нынешних границах никогда не существовало, написал сенатор Алексей Пушков в твиттере.
Так он отреагировал на публикацию бывшего украинского премьера Николая Азарова, который напомнил, что в состав Советского Союза Украина вошла без множества территорий, получив их "полностью бесплатно". Действующие украинские политики, по мнению экс-главы правительства, научились эти земли "только разбазаривать".
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Пушков назвал это замечание очень верным.
В конце прошлого года мэр Херсона Владимир Николаенко заявлял, что Причерноморье не имеет отношения к России, а исконно российскими территориями были "только болота под Москвой".
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