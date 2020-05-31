Пушков оценил слова экс-премьера Украины о границах страны до СССР

Так он отреагировал на публикацию бывшего украинского премьера Николая Азарова, который напомнил, что в состав Советского Союза Украина вошла без множества территорий, получив их "полностью бесплатно". Действующие украинские политики, по мнению экс-главы правительства, научились эти земли "только разбазаривать".