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2020-05-31T18:59
https://ria.ru/20200531/1572257665.html
Дерматолог рассказала, как уберечь кожу под маской и перчатками
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РИА Новости

Дерматолог рассказала, как уберечь кожу под маской и перчатками

18:41 31.05.2020 (обновлено: 18:59 31.05.2020)
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© РИА Новости / Александр КряжевМедицинские маски
Медицинские маски
© РИА Новости / Александр Кряжев
МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Доктор медицинских наук, дерматолог Юлия Галлямова дала советы по уходу за кожей при ношении масок и перчаток.
Она предупредила, что самые аллергенные перчатки — те, которые сделаны из латекса.
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"Необходимо создавать собственную защиту коже, которая в реальной жизни защищает нас от тех же грибков, то есть повышать водно-липидный баланс кожи", — приводит ее слова НСН.
Для этого нужно использовать увлажняющие кремы для рук, поскольку люди постоянно моют руки и протирают их санитайзерами.
"Если кожа сухая, то применять питательный, более жирный, если плотная, с большим количеством кожного сала, — легкий, водянистый, можно гелеобразный", — сказала дерматолог.
В случае возникновения раздражения на лице от масок следует использовать крема для раздраженной кожи. Они, по словам Галлямовой, содержат цинк, который позволяет предотвратить развитие дерматита.
Всего в России коронавирусную инфекцию диагностировали у 405 843 человек, 4693 пациента умерли, излечились более 171 тысячи человек. Во многих регионах введен масочный и перчаточный режим.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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