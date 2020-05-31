Дерматолог рассказала, как уберечь кожу под маской и перчатками

МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Доктор медицинских наук, дерматолог Юлия Галлямова дала советы по уходу за кожей при ношении масок и перчаток.

Она предупредила, что самые аллергенные перчатки — те, которые сделаны из латекса.

"Необходимо создавать собственную защиту коже, которая в реальной жизни защищает нас от тех же грибков, то есть повышать водно-липидный баланс кожи", — приводит ее слова НСН.

Для этого нужно использовать увлажняющие кремы для рук, поскольку люди постоянно моют руки и протирают их санитайзерами.

"Если кожа сухая, то применять питательный, более жирный, если плотная, с большим количеством кожного сала, — легкий, водянистый, можно гелеобразный", — сказала дерматолог.

В случае возникновения раздражения на лице от масок следует использовать крема для раздраженной кожи. Они, по словам Галлямовой, содержат цинк, который позволяет предотвратить развитие дерматита.

Всего в России коронавирусную инфекцию диагностировали у 405 843 человек, 4693 пациента умерли, излечились более 171 тысячи человек. Во многих регионах введен масочный и перчаточный режим.