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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-31T18:39
https://ria.ru/20200531/1572257547.html
В Британии число жертв коронавируса выросло на 113 человек
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/04/0e/1570043170_0:160:2929:1808_1036x0_80_0_0_335fe6a3c93b8d2ad65b0460a979cbfd.jpg
РИА Новости

В Британии число жертв коронавируса выросло на 113 человек

18:39 31.05.2020
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© AP Photo / Frank AugsteinМедицинские сотрудники в защитных костюмах, доставляют пациента в больницу Святого Томаса в Лондоне, Британия
Медицинские сотрудники в защитных костюмах, доставляют пациента в больницу Святого Томаса в Лондоне, Британия
© AP Photo / Frank Augstein
ЛОНДОН, 31 мая - РИА Новости. Число жертв коронавируса в Британии увеличилось за сутки на 113, до 38 489, количество выявленных новых заражений составило 1936 - общее число выросло до 274 762, сообщил на брифинге министр по вопросам строительства и местного самоуправления Роберт Дженрик.
Накануне в Британии скончались 215 человек, положительные анализы на коронавирус были у 2445.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 5,7 миллиона случаев заражения, свыше 357 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19ВОЗВеликобританияВ мире
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