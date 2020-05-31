В Британии число жертв коронавируса выросло на 113 человек

ЛОНДОН, 31 мая - РИА Новости. Число жертв коронавируса в Британии увеличилось за сутки на 113, до 38 489, количество выявленных новых заражений составило 1936 - общее число выросло до 274 762, сообщил на брифинге министр по вопросам строительства и местного самоуправления Роберт Дженрик.
Накануне в Британии скончались 215 человек, положительные анализы на коронавирус были у 2445.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 5,7 миллиона случаев заражения, свыше 357 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.