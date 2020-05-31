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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-31T18:33
https://ria.ru/20200531/1572257356.html
В Испании за сутки выявили менее 100 случаев коронавируса
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/04/08/1569729561_0:181:3083:1915_1036x0_80_0_0_952186e8f128bebce67b4ab7e0670231.jpg
РИА Новости

В Испании за сутки выявили менее 100 случаев коронавируса

18:33 31.05.2020
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© РИА Новости / Алехандро Мартинез Велез / Перейти в фотобанкМедицинской работник доставляет пациента на каталке в приемное отделение госпиталя Северо Очоа в Мадриде
Медицинской работник доставляет пациента на каталке в приемное отделение госпиталя Северо Очоа в Мадриде
© РИА Новости / Алехандро Мартинез Велез
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МАДРИД, 31 мая – РИА Новости. Всего 96 случаев заражения коронавирусом COVID-19 было выявлено за последние 24 часа в Испании, общее число с начала эпидемии - 239 429, следует из данных министерства здравоохранения.
В субботу сообщалось о 271 выявленном при помощи ПЦР-тестов случае за сутки.
Число жертв за последние семь дней составило 39, общее число скончавшихся с начала эпидемии – 27 127.
За последнюю неделю в больницы поступили 263 пациента, в отделения интенсивной терапии – девять.
Главный врач городской клинической больницы №71 имени М. Е. Жадкевича Александр Мясников
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Министерство здравоохранения в последние дни пытается уточнить статистику по всему периоду с начала эпидемии, из-за чего происходят расхождения в данных по сравнению с предыдущими отчетами.
С начала эпидемии в стране были проведены 2,5 миллиона ПЦР-тестов (53,8 на каждую тысячу жителей), были сделаны более 1,5 миллиона экспресс-тестов на антитела (32,4 на тысячу жителей).
Испанское правительство в конце апреля выработало план постепенного выхода из карантина, причем в разных регионах смягчение мер происходит в разное время - в зависимости от эпидемиологической обстановки и готовности медицинских служб к обострению ситуации. Всего фаз четыре (от нулевой до третьей). Передвижение между различными регионами ограничено. С 1 июня 70% жителей страны будут жить по правилам, определенным для второй фазы. 30% (включая Мадрид и Барселону) остаются на первой.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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400000
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Мадрид (город)Барселона (город)ИспанияВ мире
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