В Испании за сутки выявили менее 100 случаев коронавируса

Медицинской работник доставляет пациента на каталке в приемное отделение госпиталя Северо Очоа в Мадриде

МАДРИД, 31 мая – РИА Новости. Всего 96 случаев заражения коронавирусом Всего 96 случаев заражения коронавирусом COVID-19 было выявлено за последние 24 часа в Испании , общее число с начала эпидемии - 239 429, следует из данных министерства здравоохранения.

В субботу сообщалось о 271 выявленном при помощи ПЦР-тестов случае за сутки.

Число жертв за последние семь дней составило 39, общее число скончавшихся с начала эпидемии – 27 127.

За последнюю неделю в больницы поступили 263 пациента, в отделения интенсивной терапии – девять.

Министерство здравоохранения в последние дни пытается уточнить статистику по всему периоду с начала эпидемии, из-за чего происходят расхождения в данных по сравнению с предыдущими отчетами.

С начала эпидемии в стране были проведены 2,5 миллиона ПЦР-тестов (53,8 на каждую тысячу жителей), были сделаны более 1,5 миллиона экспресс-тестов на антитела (32,4 на тысячу жителей).

Испанское правительство в конце апреля выработало план постепенного выхода из карантина, причем в разных регионах смягчение мер происходит в разное время - в зависимости от эпидемиологической обстановки и готовности медицинских служб к обострению ситуации. Всего фаз четыре (от нулевой до третьей). Передвижение между различными регионами ограничено. С 1 июня 70% жителей страны будут жить по правилам, определенным для второй фазы. 30% (включая Мадрид Барселону ) остаются на первой.