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Распространение нового коронавируса
2020-05-31T18:27
https://ria.ru/20200531/1572257112.html
Вакцинацию от гриппа могут провести раньше из-за коронавируса
https://cdn25.img.ria.ru/images/153091/18/1530911858_0:0:1500:845_1036x0_80_0_0_549aa15c6a45a3b0bad1ebab22d5d560.jpg
РИА Новости

Вакцинацию от гриппа могут провести раньше из-за коронавируса

18:27 31.05.2020
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкСотрудник пункта вакцинации готовится делать прививку против гриппа. Архивное фото
Сотрудник пункта вакцинации готовится делать прививку против гриппа. Архивное фото
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что из-за коронавируса приходится торопиться с вакцинацией от гриппа.
"Один из сценариев развития, что вторая волна (коронавируса - ред.) будет в период подъема острых респираторных вирусных инфекций, то есть здесь вполне реально, что коронавирус будет подниматься в осенний период... Абсолютно точно это заставляет нас торопиться с вакцинацией против гриппа, и производить большое количество вакцины и стараться привить как можно больше и как можно раньше наших сограждан от вируса гриппа уже", - рассказала Попова в интервью Наиле Аскер-заде на телеканале "Россия 24".
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По ее словам, есть данные, что от одного больного может выделяться оба вируса - и вирус гриппа и COVID-19 вместе, "и тогда это, конечно, тяжелое течение". "Поэтому мы думаем о том, как защитить людей осенью буквально сейчас", - добавила она.
"Они, в первую очередь, будут защищены от вируса гриппа и это же значительно снизит риски тяжелого течения заболевания в такой непростой период, который мы ждем осенью", - сказала Попова, отвечая на вопрос о том, означает ли, что те, кто сделает прививку от гриппа, будут менее подвержены другим вирусам, в том числе коронавирусу.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Анна ПоповаФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Общество
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