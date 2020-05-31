Вакцинацию от гриппа могут провести раньше из-за коронавируса

МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что из-за коронавируса приходится торопиться с вакцинацией от гриппа.
"Один из сценариев развития, что вторая волна (коронавируса - ред.) будет в период подъема острых респираторных вирусных инфекций, то есть здесь вполне реально, что коронавирус будет подниматься в осенний период... Абсолютно точно это заставляет нас торопиться с вакцинацией против гриппа, и производить большое количество вакцины и стараться привить как можно больше и как можно раньше наших сограждан от вируса гриппа уже", - рассказала Попова в интервью Наиле Аскер-заде на телеканале "Россия 24".
По ее словам, есть данные, что от одного больного может выделяться оба вируса - и вирус гриппа и COVID-19 вместе, "и тогда это, конечно, тяжелое течение". "Поэтому мы думаем о том, как защитить людей осенью буквально сейчас", - добавила она.
"Они, в первую очередь, будут защищены от вируса гриппа и это же значительно снизит риски тяжелого течения заболевания в такой непростой период, который мы ждем осенью", - сказала Попова, отвечая на вопрос о том, означает ли, что те, кто сделает прививку от гриппа, будут менее подвержены другим вирусам, в том числе коронавирусу.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.