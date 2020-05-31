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Распространение нового коронавируса
2020-06-01T00:04
https://ria.ru/20200531/1572256937.html
Коронавирус связали с нарушением свертываемости крови
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/13/1571669477_0:297:3072:2025_1036x0_80_0_0_8ef41ccbfb62476808be0fa59299cade.jpg
РИА Новости

Коронавирус связали с нарушением свертываемости крови

18:20 31.05.2020 (обновлено: 00:04 01.06.2020)
86770
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкТестирование россиян на наличие антител к COVID-19
Тестирование россиян на наличие антител к COVID-19
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Течение коронавируса может быть связано с нарушением свертываемости крови, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
По ее словам, это стало известно совсем недавно. Она отметила, что месяц назад специалисты не знали, как COVID-19 воздействует на организм человека в период клинических проявлений.
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Попова добавила, что на сегодняшний день врачи также еще немногое знают о коронавирусе и его влиянии. Глава Роспотребнадзора рассказала, что с самого начала эксперты предполагали, что COVID-19 — это "истинная пневмония".
"Совсем недавно стало понятно, что это иной патогенез. Это патогенез, связанный с нарушением свертываемости крови, с особенностью сосудов и так далее", — сказала Попова в интервью Наиле Аскер-заде на канале "Россия 24".
Всего в России коронавирусную инфекцию диагностировали у 406 тысяч человек, 4693 пациента умерли, излечились более 171 тысячи человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Анна ПоповаФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Общество
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