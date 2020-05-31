Коронавирус связали с нарушением свертываемости крови

По ее словам, это стало известно совсем недавно. Она отметила, что месяц назад специалисты не знали, как COVID-19 воздействует на организм человека в период клинических проявлений.

Попова добавила, что на сегодняшний день врачи также еще немногое знают о коронавирусе и его влиянии. Глава Роспотребнадзора рассказала, что с самого начала эксперты предполагали, что COVID-19 — это "истинная пневмония".