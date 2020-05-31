Коронавирус связали с нарушением свертываемости крови

МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Течение коронавируса может быть связано с нарушением свертываемости крови, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
По ее словам, это стало известно совсем недавно. Она отметила, что месяц назад специалисты не знали, как COVID-19 воздействует на организм человека в период клинических проявлений.
Попова добавила, что на сегодняшний день врачи также еще немногое знают о коронавирусе и его влиянии. Глава Роспотребнадзора рассказала, что с самого начала эксперты предполагали, что COVID-19 — это "истинная пневмония".
"Совсем недавно стало понятно, что это иной патогенез. Это патогенез, связанный с нарушением свертываемости крови, с особенностью сосудов и так далее", — сказала Попова в интервью Наиле Аскер-заде на канале "Россия 24".
Всего в России коронавирусную инфекцию диагностировали у 406 тысяч человек, 4693 пациента умерли, излечились более 171 тысячи человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.