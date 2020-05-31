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2020-05-31T19:03
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Губернатор Миннесоты извинился за нападение полиции на журналистов
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РИА Новости

Губернатор Миннесоты извинился за нападение полиции на журналистов

18:09 31.05.2020 (обновлено: 19:03 31.05.2020)
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ВАШИНГТОН, 31 мая - РИА Новости. Губернатор Миннесоты Тим Уолц извинился перед журналистами, которые были задержаны или подверглись нападению полиции в ночь на воскресенье.
Ряд журналистов сообщили о нападениях со стороны полиции в Миннеаполисе в ночь на воскресенье. Несколько журналистов пострадали от резиновых пуль, другие — от слезоточивого газа. Среди тех, на кого напала полиция, были корреспонденты CBS, NBC, VICE, Minneapolis Star Tribune, Los Angeles Times. Пострадал и корреспондент РИА Новости, которому в лицо распылили слезоточивый газ.
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На пресс-конференции в эфире местных телеканалов Уолц заявил, что глубоко извиняется перед журналистами.
"Это неприемлемо... Я несу за это полную ответственность", - сказал Уолц. По его словам, СМИ — это "глаза и уши публики", так что их присутствие необходимо. Вместе с тем он назвал задержания журналистов "непредумышленными".
Ранее корреспондент РИА Новости сообщил, что подвергся нападению в Миннеаполисе. Полиция стреляла резиновыми пулями, навела оружие на группу корреспондентов, включая съемочную группу телеканала VICE. Полицейские распылили слезоточивый газ в лицо одному из членов съемочной группы и корреспонденту РИА Новости, несмотря на то, что те сообщили, что являются журналистами, и показали удостоверение. МИА "Россия сегодня" потребовало от американских властей провести расследование и наказать виновных в нападении на своего журналиста.
МИД России заявил, что обеспокоен участившимися случаями полицейского насилия и необоснованных задержаний журналистов, освещающих вспыхнувшие после убийства Джорджа Флойда протестные акции в США.
В российском МИД назвали неприемлемым использование сотрудниками американских правоохранительных органов спецсредств - резиновых пуль и слезоточивых аэрозолей – против представителей СМИ после предъявления ими пресс-карты. 
В МИД расценили как "проявление необоснованной жестокости целенаправленное распыление полицейскими Миннеаполиса перечного спрея в лицо корреспонденту РИА Новости Михаилу Тургиеву, несмотря на идентификацию его в качестве журналиста". В Москве считают недопустимым то, что 
сотрудники СМИ подвергались нападениям со стороны персонала правоохранительных органов при выполнении своего профессионального долга и напомнили США об их международных обязательствах по обеспечению безопасности и беспрепятственной деятельности журналистов. МИД РФ надеется, что компетентные органы в США проведут тщательное расследование произошедших инцидентов
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