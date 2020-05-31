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РИА Наука
2020-05-31T20:55
https://ria.ru/20200531/1572256483.html
Рогозин поздравил главу НАСА со стыковкой Crew Dragon к МКС
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/1f/1572256407_0:0:992:558_1036x0_80_0_0_8175b623eea48b2b3ad31cf282616f85.jpg
РИА Новости

Рогозин поздравил главу НАСА со стыковкой Crew Dragon к МКС

18:05 31.05.2020 (обновлено: 20:55 31.05.2020)
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Американский корабль Crew Dragon компании SpaceX с астронавтами НАСА на борту во время стыковки с Межународной космической станцией. Стоп-кадр трансляции
Американский корабль Crew Dragon компании SpaceX с астронавтами НАСА на борту во время стыковки с Межународной космической станцией. Стоп-кадр трансляции
Американский корабль Crew Dragon компании SpaceX с астронавтами НАСА на борту во время стыковки с Межународной космической станцией. Стоп-кадр трансляции
МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин поздравил главу НАСА Джима Брайденстайна и основателя компании SpaceX Илона Маска с успешной стыковкой пилотируемого корабля Crew Dragon к Международной космической станции.
В воскресенье Crew Dragon с астронавтами НАСА Дугласом Херли и Робертом Бенкеном причалил к МКС. Это первый за 9 лет американский пилотируемый космический полёт.
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"Дорогой Джим Брайденстайн, на этом этапе можно осторожно поздравить вас с успешным запуском и стыковкой. Браво! Я знаю, как сильно вы хотели, чтобы это важное событие стало успешным", - сказал Рогозин на своей странице в Twitter.
"Я желаю команде НАСА успешно завершить реконструкцию своей национальной космической транспортной системы к МКС", - добавил он.
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РИА НаукаЗапуск Crew Dragon к МКСИлон МаскКосмосМеждународная космическая станция (МКС)Dragon SpaceXКосмос - РИА НаукаРоскосмосНАСАSpaceXДмитрий Рогозин
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