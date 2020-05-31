Рогозин поздравил главу НАСА со стыковкой Crew Dragon к МКС

МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин поздравил главу НАСА Джима Брайденстайна и основателя компании SpaceX Илона Маска с успешной стыковкой пилотируемого корабля Crew Dragon к Международной космической станции.
В воскресенье Crew Dragon с астронавтами НАСА Дугласом Херли и Робертом Бенкеном причалил к МКС. Это первый за 9 лет американский пилотируемый космический полёт.
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"Дорогой Джим Брайденстайн, на этом этапе можно осторожно поздравить вас с успешным запуском и стыковкой. Браво! Я знаю, как сильно вы хотели, чтобы это важное событие стало успешным", - сказал Рогозин на своей странице в Twitter.
"Я желаю команде НАСА успешно завершить реконструкцию своей национальной космической транспортной системы к МКС", - добавил он.