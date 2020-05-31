Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-05-31T20:02
https://ria.ru/20200531/1572256311.html
Рогозин оценил шутку Маска про батут
https://cdn25.img.ria.ru/images/156141/67/1561416792_0:185:2869:1799_1036x0_80_0_0_e67534e1982541428608f7287f9b5fb0.jpg
РИА Новости

Рогозин оценил шутку Маска про батут

18:00 31.05.2020 (обновлено: 20:02 31.05.2020)
26951
© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкГенеральный директор Государственной корпорации по космической деятельности "Роскосмос" Дмитрий Рогозин на заседании правительства РФ
Генеральный директор Государственной корпорации по космической деятельности Роскосмос Дмитрий Рогозин на заседании правительства РФ
© РИА Новости / Екатерина Штукина
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин оценил шутку руководителя SpaceX Илона Маска о батуте.
С 2011 года американские астронавты летали к МКС на российских кораблях "Союз" по договоренности с "Роскосмосом". После введения санкций против российской космической отрасли, Рогозин предложил США отправлять своих астронавтов на Международную космическую станцию при помощи батута. Накануне компания Маска успешно запустила многоразовый корабль Crew Dragon, после чего предприниматель пошутил, что "батут работает".
Астронавты Дуглас Херли и Роберт Бенкен в космическом корабле Crew Dragon
Вчера, 16:22
На подлете к МКС. Астронавты прислали кадры Земли из Crew Dragon
Рогозин поздравил с запуском главу НАСА Джима Брайденстайна в твиттере и попросил его передать привет Маску.

"Мне понравилась его шутка", — написал глава "Роскосмоса".

Ранее Рогозин объяснил, что его слова о батуте были предупреждением, которое американцы услышали.
Crew Dragon уже пристыковался к Межународной космической станции, на его борту в космос отправились два астронавта — Дуглас Херли и Роберт Бенкен. Пуск стал первым в истории пилотируемым полетом, который совершила частная компания.
Первый пилотируемый запуск корабля Crew Dragon, созданного компанией SpaceX Илона Маска
Вчера, 11:35РИА Наука
В РАН прокомментировали запуск корабля Илона Маска
9060659100
Обсудить 19
РоссияДжим БрайденстайнИлон МаскМеждународная космическая станция (МКС)Dragon SpaceXКосмос - РИА НаукаРоскосмосSpaceXДмитрий РогозинСША
Популярные комментарии
Рогозин шутник, судя о темпам развития нашей техники, это мы скоро на батутах и лифтах будем подниматься в космос
31 мая, 18:04
Double Click
126505065
Вы может и будете на батутах прыгать, а то что "сверхдержава", научилась в космос летать в 2020 году, так это конечно "супер-пупер достижение"
31 мая, 18:27
Sergey Ivanov
591300062
Рекомендуем
Экипаж принадлежащего SpaceX корабля Crew Dragon перешел на Международную космическую станцию. Стоп-кадр трансляции
Астронавты NASA перешли с корабля Crew Dragon на МКС
Тестирование россиян на наличие антител к COVID-19
Коронавирус связали с нарушением свертываемости крови
Инженер, предприниматель, изобретатель и инвестор Илон Маск
Илон Маск ответил Дмитрию Рогозину по-русски
Николай Азаров
Экс-премьер Украины напомнил о ее территории до СССР
Ограничительные меры в парках из-за коронавируса
Попова исключила одномоментное снятие ограничений
Запуск Falcon 9 с двумя астронавтами НАСА на борту корабля Crew Dragon
Crew Dragon Илона Маска пристыковался к МКС
Первый пилотируемый запуск корабля Crew Dragon, созданного компанией SpaceX Илона Маска
В РАН прокомментировали запуск корабля Илона Маска
Председатель Комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев на пресс-конференции на тему: Ливадийский форум за 100 часов до старта в ММПЦ МИА Россия сегодня. 31 мая 2019
В Совфеде прокомментировали планы Трампа пригласить Россию на G7
Дмитрий Рогозин во время посещения космодрома Восточный
Рогозин назвал свое высказывание про батут предупреждением
Инженер, предприниматель, изобретатель и инвестор Илон Маск
Илон Маск ответил Рогозину на слова о доставке астронавтов США на МКС
Министр обороны РФ Сергей Шойгу на военном параде на Красной площади
Песков рассказал, как пройдет парад Победы
Президент США Дональд Трамп во время брифинга в Вашингтоне
В России прокомментировали идею Трампа пригласить Москву на саммит G7
Пластиковые ложки и вилки
Греция начала избавляться от одноразового пластика
Пуск украинской ракеты Нептун
Эксперт оценил испытания украинской ракеты, "угрожающей" Крымскому мосту
Первый пилотируемый запуск корабля Crew Dragon
В "Роскосмосе" прокомментировали запуск корабля Илона Маска
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:10В Миннеаполисе задержали около 150 протестующих
06:08В Вашингтоне полиция начала оттеснять протестующих от Белого дома
06:07Дочь мэра Нью-Йорка задержали в ходе протестов
06:00Пельш объяснил, почему предпочитает жить в России, а не в Латвии
05:56Экс-советник Обамы заподозрила Россию в причастности к беспорядкам
05:55Госдуму просят отменить документ об осуждении пакта Молотова-Риббентропа
05:51В ГД предложили разрешить сразу пересдавать профильные ЕГЭ
05:48У берегов Японии произошло землетрясение магнитудой 5,3
05:45Вулкан Ключевской выбросил столб пепла на 5,5 километра
05:42В Миннеаполисе протестующие третий день подряд нарушают комендантский час
05:39Театры и музеи подготовили онлайн-программы ко Дню защиты детей
05:32В "Авито" отметили рост спроса на диваны во время самоизоляции
05:28Эксперт: Россия сыграет особую роль для экономики мира после пандемии
05:26В Вашингтоне несколько зданий загорелись в ходе протестов у Белого дома
05:24В ГД предложили организовать лагеря для подростков по цене МРОТ
05:20Эксперт рассказала, как правильно контролировать карманные деньги у детей
05:17Российские регионы готовятся к открытию туристического сезона
05:14Франция назвала основные приоритеты своего председательства в Совбезе ООН
05:10Суд оценит законность продления ареста экс-полицейским по "делу Голунова"
05:09"Вот уроды": Попов раскритиковал Human Rights Watch за отношение к России
Лента новостейМолния