Рогозин оценил шутку Маска про батут

МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин оценил шутку руководителя SpaceX Илона Маска о батуте.
С 2011 года американские астронавты летали к МКС на российских кораблях "Союз" по договоренности с "Роскосмосом". После введения санкций против российской космической отрасли, Рогозин предложил США отправлять своих астронавтов на Международную космическую станцию при помощи батута. Накануне компания Маска успешно запустила многоразовый корабль Crew Dragon, после чего предприниматель пошутил, что "батут работает".
Рогозин поздравил с запуском главу НАСА Джима Брайденстайна в твиттере и попросил его передать привет Маску.
Ранее Рогозин объяснил, что его слова о батуте были предупреждением, которое американцы услышали.
Crew Dragon уже пристыковался к Межународной космической станции, на его борту в космос отправились два астронавта — Дуглас Херли и Роберт Бенкен. Пуск стал первым в истории пилотируемым полетом, который совершила частная компания.