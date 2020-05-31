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Распространение нового коронавируса
2020-05-31T20:30
https://ria.ru/20200531/1572256171.html
Попова исключила одномоментное снятие ограничений
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/1c/1572125936_0:176:3327:2047_1036x0_80_0_0_ed77bb14204a549b5fd2323d41e89350.jpg
РИА Новости

Попова исключила одномоментное снятие ограничений

17:54 31.05.2020 (обновлено: 20:30 31.05.2020)
19860
© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкОграничительные меры в парках из-за коронавируса
Ограничительные меры в парках из-за коронавируса
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в фотобанк
Ограничительные меры в парках из-за коронавируса
МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Россия не одномоментно выйдет из режима ограничений, процесс идет, он позитивный, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
"Россия не одномоментно выйдет из ситуации, по крайней мере, из режима ограничений. Субъекты выходят по-разному, но мы надеемся, что этот процесс будет успешным... динамика есть, процесс идет, он позитивный", - сказала Попова в эфире телеканала "Россия 24".
По ее словам, количество субъектов, где снижается коэффициент распространения коронавируса, каждый день увеличивается. Попова назвала это знаком успешного прохождения эпидемиологической ситуации, которая сегодня есть в стране.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Этапы снятия ограничений в российских регионах
18 мая, 15:44Распространение нового коронавируса
Этапы снятия ограничений в российских регионах
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияАнна ПоповаЗдоровье - Общество
Популярные комментарии
странная женщина...что то в ней не так...
31 мая, 18:55
DISARTCINEMA ART
1670002
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