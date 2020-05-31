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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-31T17:49
https://ria.ru/20200531/1572255902.html
В Минздраве оценили риск заражения при работе с "легкими" больными COVID
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/1b/1572076327_0:0:3223:1814_1036x0_80_0_0_3f08e042d2e1290c896937c0612839b3.jpg
РИА Новости

В Минздраве оценили риск заражения при работе с "легкими" больными COVID

17:49 31.05.2020
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© РИА Новости / Денис Абрамов / Перейти в фотобанкМедицинские работники одевают средства индивидуальной защиты перед входом в "красную зону" в госпитале для зараженных коронавирусной инфекцией COVID-19 в Черкесске
Медицинские работники одевают средства индивидуальной защиты перед входом в красную зону в госпитале для зараженных коронавирусной инфекцией COVID-19 в Черкесске
© РИА Новости / Денис Абрамов
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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Риск для медиков заразиться коронавирусной инфекцией, работая с пациентами лёгкой и средней степени тяжести, значительно меньше, чем в магазине и общественных местах, заявила замминистра здравоохранения России Татьяна Семенова.
"С обычным пациентом лёгкой, средней степени тяжести риск значительно ниже, чем в магазине или в местах общественных", - сказала Семенова в эфире канала "Россия 24".
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Она отметила, что для студентов-медиков прохождение практики в центрах, где оказывают помощь пациентам с COVID-19, добровольное, если вдруг поступает обращение о принудительности, принимаются жёсткие меры.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияТатьяна СеменоваЗдоровье - ОбществоМинистерство здравоохранения РФ (Минздрав России)
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