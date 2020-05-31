В Минздраве оценили риск заражения при работе с "легкими" больными COVID

МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Риск для медиков заразиться коронавирусной инфекцией, работая с пациентами лёгкой и средней степени тяжести, значительно меньше, чем в магазине и общественных местах, заявила замминистра здравоохранения России Татьяна Семенова.
"С обычным пациентом лёгкой, средней степени тяжести риск значительно ниже, чем в магазине или в местах общественных", - сказала Семенова в эфире канала "Россия 24".
Она отметила, что для студентов-медиков прохождение практики в центрах, где оказывают помощь пациентам с COVID-19, добровольное, если вдруг поступает обращение о принудительности, принимаются жёсткие меры.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.