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2020-05-31T17:39
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СМИ: в Индианаполисе не менее трех человек погибло во время протестов
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РИА Новости

СМИ: в Индианаполисе не менее трех человек погибло во время протестов

17:39 31.05.2020
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© AP Photo / AJ MastПолицейская машина в Индианаполисе, США
Полицейская машина в Индианаполисе, США
© AP Photo / AJ Mast
Полицейская машина в Индианаполисе, США. Архивное фото
МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. По меньшей мере три человека погибли в американском городе Индианаполис на фоне протестов, вспыхнувших после смерти афроамериканца Джорджа Флойда, сообщает телеканал Fox News.
По его данным, в ночь с субботы между 23.45 и 03.00 (06.45 - 10.00 мск) не менее пяти человек получили огнестрельные ранения, трое из них скончались.
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Ранее местные СМИ сообщали по крайней мере об одном погибшем и двух раненых. Местная полиция подчеркнула, что не имеет к стрельбе никакого отношения. Отмечалось, что в ходе беспорядков протестующие нападали на полицейских, разбивали окна административных зданий, а также позже начали стрельбу.
Беспорядки вспыхнули в Миннеаполисе и во многих других городах после гибели афроамериканца Джорджа Флойда от рук полиции. В интернете появились видео, на которых видно, что полицейские надели на Флойда наручники, повалили его и навалились на него втроем, причем один из них наступил ему коленом на шею. Флойд на видео несколько раз говорит, что не может дышать, потом затихает. Он умер в реанимации. После начала беспорядков уволили четырех полицейских, а одного из них обвинили в убийстве по неосторожности. В Миннеаполисе и соседнем Сент-Поле на выходные введен комендантский час.
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Беспорядки в США из-за убийства афроамериканцаИндианаполисСШАВ мире
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