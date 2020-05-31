В Молдавии число случаев COVID-19 выросло до 8251

КИШИНЕВ, 31 мая - РИА Новости. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Молдавии за сутки выросло на 153 до 8251, всего умерли 295 человек, сообщила в воскресенье пресс-служба министерства здравоохранения.

Ранее власти Молдавии сообщили о 8098 зарегистрированных случаях коронавируса, 291 из которых стал летальным.

"Еще 153 случая инфицирования новым коронавирусом были зарегистрированы сегодня в Молдавии, общее число людей, у которых диагностирован коронавирус, достигло 8251. Всего 4581 человек был вылечен, а 295 скончались из-за COVID-19", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте Минздрава.

Власти Молдавии с 16 мая ввели на 30 дней чрезвычайное положение в области здравоохранения. Ранее республика приостановила авиасообщение со всеми странами. Запрещены массовые культурные и религиозные мероприятия, отменены занятия в учебных заведениях. Жители страны обязаны носить маски в общественном транспорте и закрытых общественных местах.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ , в мире зафиксировано более 5,8 миллиона случаев заражения, свыше 362 тысяч человек скончались.