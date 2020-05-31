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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-31T17:32
https://ria.ru/20200531/1572255431.html
В Молдавии число случаев COVID-19 выросло до 8251
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/04/0e/1570025882_0:139:1280:859_1036x0_80_0_0_13a7910c356bb5c48df8f09ae84b2530.jpg
РИА Новости

В Молдавии число случаев COVID-19 выросло до 8251

17:32 31.05.2020
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© SputnikИнфекционная клиническая больница им. Тома Чорбэ, г. Кишинев
Инфекционная клиническая больница им. Тома Чорбэ, г. Кишинев
© Sputnik
Инфекционная клиническая больница им. Тома Чорбэ, г. Кишинев
КИШИНЕВ, 31 мая - РИА Новости. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Молдавии за сутки выросло на 153 до 8251, всего умерли 295 человек, сообщила в воскресенье пресс-служба министерства здравоохранения.
Ранее власти Молдавии сообщили о 8098 зарегистрированных случаях коронавируса, 291 из которых стал летальным.
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"Еще 153 случая инфицирования новым коронавирусом были зарегистрированы сегодня в Молдавии, общее число людей, у которых диагностирован коронавирус, достигло 8251. Всего 4581 человек был вылечен, а 295 скончались из-за COVID-19", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте Минздрава.
Власти Молдавии с 16 мая ввели на 30 дней чрезвычайное положение в области здравоохранения. Ранее республика приостановила авиасообщение со всеми странами. Запрещены массовые культурные и религиозные мероприятия, отменены занятия в учебных заведениях. Жители страны обязаны носить маски в общественном транспорте и закрытых общественных местах.
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Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 5,8 миллиона случаев заражения, свыше 362 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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