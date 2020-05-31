В Нью-Йорке полицейский распылил протестующему в лицо перцовый спрей

Полицейские стоят в оцеплении во время протеста, вызванного смертью афроамериканца Джорджа Флойда, на одной из улиц Нью-Йорка

Полицейские стоят в оцеплении во время протеста, вызванного смертью афроамериканца Джорджа Флойда, на одной из улиц Нью-Йорка

НЬЮ-ЙОРК, 31 мая – РИА Новости. В Нью-Йорке может разгореться очередной скандал – в ходе акции протеста один из полицейских сорвал маску с демонстранта, поднявшего руки, и целенаправленно распылил перцовый аэрозоль ему в лицо, видеозапись инцидента попала в сеть.

На кадрах видно, как чернокожий мужчина поднял руки вверх. Один из полицейских приближается к нему, срывает с него маску и распыляет аэрозоль.

I am heartbroken and disgusted to see one of my family members a young black man w/his hands up peacefully protesting and an NYPD officer pulls down his mask and pepper sprays him. @NYCSpeakerCoJo @BPEricAdams @FarahNLouis @JumaaneWilliams @NewYorkStateAG @NYPDShea cc: @EOsyd pic.twitter.com/tGK5XWS0bt — Ms. Anju J. Rupchandani (@AJRupchandani) May 31, 2020

Видео в своем Twitter прокомментировал спикер городского совета Кори Джонсон.

"Непростительно. Боже мой. Полицейский, который распыляет слезоточивый газ против гражданского лица с поднятыми руками, бесчестит своих коллег и свой город и должен быть привлечен к ответственности", - говорится в комментарии.

Минувшей ночью в Миннеаполисе полиция целенаправленно применила слезоточивый газ против собственного корреспондента РИА Новости в США Михаила Тургиева, несмотря на то, что он показывал им удостоверение представителя прессы. Как сообщил журналист, он протянул своё удостоверение полицейскому и сказал "Я пресса". В ответ на это сотрудник полиции, ничего не говоря, тут же пустил струю спрея ему в лицо.

"МИА "Россия сегодня" требует от американских властей тщательного расследования этого противоправного действия полицейских, нарушающих не только американские законы о свободе слова и информации, но и международные нормы, по которым журналисты защищены от насилия", - говорится в сообщении пресс службы агентства.