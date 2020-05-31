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2020-05-31T17:27
https://ria.ru/20200531/1572255291.html
В Нью-Йорке полицейский распылил протестующему в лицо перцовый спрей
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РИА Новости

В Нью-Йорке полицейский распылил протестующему в лицо перцовый спрей

17:27 31.05.2020
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© РИА Новости / Брайан СмитПолицейские стоят в оцеплении во время протеста, вызванного смертью афроамериканца Джорджа Флойда, на одной из улиц Нью-Йорка
Полицейские стоят в оцеплении во время протеста, вызванного смертью афроамериканца Джорджа Флойда, на одной из улиц Нью-Йорка
© РИА Новости / Брайан Смит
Полицейские стоят в оцеплении во время протеста, вызванного смертью афроамериканца Джорджа Флойда, на одной из улиц Нью-Йорка
НЬЮ-ЙОРК, 31 мая – РИА Новости. В Нью-Йорке может разгореться очередной скандал – в ходе акции протеста один из полицейских сорвал маску с демонстранта, поднявшего руки, и целенаправленно распылил перцовый аэрозоль ему в лицо, видеозапись инцидента попала в сеть.
На кадрах видно, как чернокожий мужчина поднял руки вверх. Один из полицейских приближается к нему, срывает с него маску и распыляет аэрозоль.
Видео в своем Twitter прокомментировал спикер городского совета Кори Джонсон.
"Непростительно. Боже мой. Полицейский, который распыляет слезоточивый газ против гражданского лица с поднятыми руками, бесчестит своих коллег и свой город и должен быть привлечен к ответственности", - говорится в комментарии.
Минувшей ночью в Миннеаполисе полиция целенаправленно применила слезоточивый газ против собственного корреспондента РИА Новости в США Михаила Тургиева, несмотря на то, что он показывал им удостоверение представителя прессы. Как сообщил журналист, он протянул своё удостоверение полицейскому и сказал "Я пресса". В ответ на это сотрудник полиции, ничего не говоря, тут же пустил струю спрея ему в лицо.
Массовые беспорядки в США: протесты, грабежи, стычки с полицией
Вчера, 14:24
Массовые беспорядки в США: протесты, грабежи, стычки с полициейПротестующие в Миннеаполисе игнорируют распоряжение властей о введении комендантского часа. В городе проходят акции протеста, люди бьют стекла, грабят магазины и поджигают машины. Беспорядки после гибели афроамериканца Джорджа Флойда от рук полиции вспыхнули во многих городах США: Вашингтоне, Нью-Йорке, Портлэнде, Остине и других.
"МИА "Россия сегодня" требует от американских властей тщательного расследования этого противоправного действия полицейских, нарушающих не только американские законы о свободе слова и информации, но и международные нормы, по которым журналисты защищены от насилия", - говорится в сообщении пресс службы агентства.
Кроме того, МИА "Россия сегодня" также требует, чтобы по результатам расследования американских властей виновные в этом преступлении против корреспондента агентства были привлечены к ответственности и понесли справедливое наказание.
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Беспорядки в США из-за убийства афроамериканцаНью-Йорк (город)МиннеаполисСШАВ мире
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