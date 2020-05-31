В ГД прокомментировали рекомендации Роспотребнадзора по открытию храмов

МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Председатель комитета Председатель комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Сергей Гаврилов прокомментировал рекомендации Роспотребнадзора об открытии храмов в период снятия ограничительных мер, призвав оказать помощь религиозным организациям, в том числе выделить средства индивидуальной защиты и дезинфекции.

Ранее Роспотребнадзор разработал рекомендации по поэтапному возобновлению богослужений с участием прихожан, включающие требования социального дистанцирования и обязательного ношения защитных масок и другие меры. Также Роспотребнадзор рекомендует ограничить участие в богослужениях лиц из группы риска.

"Предоставление верующим возможности свободного посещения храмов зависит от ситуации в каждом конкретном регионе – она не везде одинакова. Региональная власть должна оказать помощь религиозным организациям всех традиционных конфессий и выделить средства индивидуальной защиты и дезинфекции", - сказал Гаврилов.

Он также предложил компенсировать централизованным религиозным организациям затраты на коммунальные платежи за шесть месяцев, так как многие объекты богослужения были принудительно закрыты и возможности получения пожертвований не было.

"Нужно провести обсуждение мер, необходимых для полноценного открытия храмов, синагог и мечетей, при участии руководителей исполнительной и законодательной власти, лидеров традиционных конфессий, врачей и средств массовой информации. При уважительном диалоге, уверен, все конфессии пойдут навстречу и выполнят необходимые требования – социальную дистанцию обеспечат, будут санитарную обработку проводить, продолжат онлайн- и телетрансляции богослужений для пожилых людей", - подчеркнул Гаврилов.