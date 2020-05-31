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Религия и мировоззрение
2020-05-31T19:11
https://ria.ru/20200531/1572255088.html
В ГД прокомментировали рекомендации Роспотребнадзора по открытию храмов
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/04/10/1570136401_0:423:2890:2048_1036x0_80_0_0_a46c0aa0342a8bba0b957153f9f4404c.jpg
РИА Новости

В ГД прокомментировали рекомендации Роспотребнадзора по открытию храмов

17:25 31.05.2020 (обновлено: 19:11 31.05.2020)
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкХрам Христа Спасителя, закрытый для посещения из-за коронавируса
Храм Христа Спасителя, закрытый для посещения из-за коронавируса
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
Храм Христа Спасителя, закрытый для посещения из-за коронавируса. Архивное фото
МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Председатель комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Сергей Гаврилов прокомментировал рекомендации Роспотребнадзора об открытии храмов в период снятия ограничительных мер, призвав оказать помощь религиозным организациям, в том числе выделить средства индивидуальной защиты и дезинфекции.
Ранее Роспотребнадзор разработал рекомендации по поэтапному возобновлению богослужений с участием прихожан, включающие требования социального дистанцирования и обязательного ношения защитных масок и другие меры. Также Роспотребнадзор рекомендует ограничить участие в богослужениях лиц из группы риска.
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"Предоставление верующим возможности свободного посещения храмов зависит от ситуации в каждом конкретном регионе – она не везде одинакова. Региональная власть должна оказать помощь религиозным организациям всех традиционных конфессий и выделить средства индивидуальной защиты и дезинфекции", - сказал Гаврилов.
Он также предложил компенсировать централизованным религиозным организациям затраты на коммунальные платежи за шесть месяцев, так как многие объекты богослужения были принудительно закрыты и возможности получения пожертвований не было.
"Нужно провести обсуждение мер, необходимых для полноценного открытия храмов, синагог и мечетей, при участии руководителей исполнительной и законодательной власти, лидеров традиционных конфессий, врачей и средств массовой информации. При уважительном диалоге, уверен, все конфессии пойдут навстречу и выполнят необходимые требования – социальную дистанцию обеспечат, будут санитарную обработку проводить, продолжат онлайн- и телетрансляции богослужений для пожилых людей", - подчеркнул Гаврилов.
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Религия и мировоззрениеРелигияОбществоКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Новости - Религия и мировоззрениеФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Госдума РФСергей Гаврилов
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