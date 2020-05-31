Crew Dragon Илона Маска пристыковался к МКС

ВАШИНГТОН, 31 мая — РИА Новости. Американский корабль Американский корабль Crew Dragon компании SpaceX с астронавтами НАСА на борту пристыковался к Международной космической станции.

"Стыковка подтверждена, она состоялась в 10:17 по времени Восточного побережья (17:11 мск)", — сообщил ведущий трансляции, уточнив, что МКС в этот момент находилась над Северным Китаем и Монголией.

Автоматическая стыковка завершилась в 17:30 (мск). После этого должен открыться люк стыковочного шлюза, а после стабилизации давления астронавты Crew Dragon смогут перейти на МКС.

"Экипаж 63 рад приветствовать (Crew) Dragon и его пилотов на Международной космической станции", — сказал астронавт Крисс Кэссиди.

Crew Dragon стартовал с космодрома на мысе Канаверал накануне вечером. Пуск стал первым в истории пилотируемым полетом, который совершила частная компания.