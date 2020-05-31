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РИА Наука
2020-05-31T20:55
https://ria.ru/20200531/1572254981.html
Crew Dragon Илона Маска пристыковался к МКС
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/05/1e/1572233077_0:1:3072:1729_1036x0_80_0_0_81b4f634d8e5e610a768a225fa2e6c56.jpg
РИА Новости

Crew Dragon Илона Маска пристыковался к МКС

17:20 31.05.2020 (обновлено: 20:55 31.05.2020)
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© AFP 2020 / Saul MARTINEZЗапуск Falcon 9 с двумя астронавтами НАСА на борту корабля Crew Dragon
Запуск Falcon 9 с двумя астронавтами НАСА на борту корабля Crew Dragon
© AFP 2020 / Saul MARTINEZ
ВАШИНГТОН, 31 мая — РИА Новости. Американский корабль Crew Dragon компании SpaceX с астронавтами НАСА на борту пристыковался к Международной космической станции.
"Стыковка подтверждена, она состоялась в 10:17 по времени Восточного побережья (17:11 мск)", — сообщил ведущий трансляции, уточнив, что МКС в этот момент находилась над Северным Китаем и Монголией.
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Автоматическая стыковка завершилась в 17:30 (мск). После этого должен открыться люк стыковочного шлюза, а после стабилизации давления астронавты Crew Dragon смогут перейти на МКС.

"Экипаж 63 рад приветствовать (Crew) Dragon и его пилотов на Международной космической станции", — сказал астронавт Крисс Кэссиди.

Crew Dragon стартовал с космодрома на мысе Канаверал накануне вечером. Пуск стал первым в истории пилотируемым полетом, который совершила частная компания.
Кроме того, Соединенные Штаты впервые за девять лет самостоятельно отправили людей в космос: с 2011 года, когда из эксплуатации вывели транспортники программы Space Shuttle, астронавты летали к МКС на российских кораблях "Союз".
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РИА НаукаЗапуск Crew Dragon к МКСМеждународная космическая станция (МКС)Dragon SpaceXНАСАКосмосКосмос - РИА Наука
Популярные комментарии
Покорители Луны пристыковались наконец то к российской МКС за 50 лет? Странно, я думал, они уже на Плутон приземлились.
31 мая, 17:26
MYMake Yellowstone Great Again
21473110194
Зависть ?! Вы неадекватны ?! Россия уже несколько десятилетий доставляет людей в космос. США не открыли ничего нового, просто пытаются повторить успех России. Пытаются повторить, потому что для полноценной доставки людей в космос нужна стабильность. Доставят пару десятков рейсов без смертей - молодцы, поторили. Боже, как же реклама зомбирует людей .. завидно им.
31 мая, 17:48
ifius fortis
3163301233
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