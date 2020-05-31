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Распространение нового коронавируса
2020-05-31T17:13
https://ria.ru/20200531/1572254902.html
В Нидерландах за сутки пять человек умерли от COVID-19
https://cdn23.img.ria.ru/images/115548/87/1155488720_0:148:2884:1770_1036x0_80_0_0_ff3fe80e4236c4f3376d3c024675cd73.jpg
РИА Новости

В Нидерландах за сутки пять человек умерли от COVID-19

17:13 31.05.2020
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© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанк Амстердам
 Амстердам
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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Амстердам. Архивное фото
МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Пять человек скончались от коронавируса в Нидерландах за сутки, всего от COVID-19 в стране умерли 5 956 человек, сообщает Национальный институт здравоохранения (RIVM).
За все время в Нидерландах коронавирус обнаружен у 46 442 человек, за последние сутки было выявлено 185 новых случаев заражения. В больницы на лечение поступили около 11,7 тысячи человек, за последние сутки – восемь человек.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.
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