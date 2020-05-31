В Нидерландах за сутки пять человек умерли от COVID-19

МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Пять человек скончались от коронавируса в Нидерландах за сутки, всего от COVID-19 в стране умерли 5 956 человек, сообщает Национальный институт здравоохранения (RIVM).
За все время в Нидерландах коронавирус обнаружен у 46 442 человек, за последние сутки было выявлено 185 новых случаев заражения. В больницы на лечение поступили около 11,7 тысячи человек, за последние сутки – восемь человек.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф