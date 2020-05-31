В Афганистане число случаев COVID-19 превысило 15 тысяч

По данным министерства здравоохранения, за последние сутки в Афганистане зарегистрировано 680 новых случаев заражения, общее число зараженных достигло 15 205. За прошедшие 24 часа скончались восемь человек, таким образом, общее число жертв составляет 257. Сообщается, что всего с начала пандемии вылечились 1328 человек с коронавирусной инфекцией.