В Афганистане число случаев COVID-19 превысило 15 тысяч

МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Число случаев заражения коронавирусом в Афганистане превысило 15 тысяч, свыше 250 человек скончались, сообщает телеканал 1TV News со ссылкой на министерство здравоохранения страны.
По данным министерства здравоохранения, за последние сутки в Афганистане зарегистрировано 680 новых случаев заражения, общее число зараженных достигло 15 205. За прошедшие 24 часа скончались восемь человек, таким образом, общее число жертв составляет 257. Сообщается, что всего с начала пандемии вылечились 1328 человек с коронавирусной инфекцией.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 5,8 миллиона случаев заражения, свыше 362 тысяч человек скончались.
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