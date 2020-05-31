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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-31T17:10
https://ria.ru/20200531/1572254760.html
В Афганистане число случаев COVID-19 превысило 15 тысяч
https://cdn25.img.ria.ru/images/147521/99/1475219974_0:0:2880:1620_1036x0_80_0_0_acf32fc4979c961c957ec65d4c7b99cb.jpg
РИА Новости

В Афганистане число случаев COVID-19 превысило 15 тысяч

17:10 31.05.2020
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© AP Photo / Rahmat GulСкорая помощь в Афганистане
Скорая помощь в Афганистане
© AP Photo / Rahmat Gul
Скорая помощь в Афганистане. Архивное фото
МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Число случаев заражения коронавирусом в Афганистане превысило 15 тысяч, свыше 250 человек скончались, сообщает телеканал 1TV News со ссылкой на министерство здравоохранения страны.
По данным министерства здравоохранения, за последние сутки в Афганистане зарегистрировано 680 новых случаев заражения, общее число зараженных достигло 15 205. За прошедшие 24 часа скончались восемь человек, таким образом, общее число жертв составляет 257. Сообщается, что всего с начала пандемии вылечились 1328 человек с коронавирусной инфекцией.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 5,8 миллиона случаев заражения, свыше 362 тысяч человек скончались.
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