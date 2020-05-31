Воробьев: службы Подмосковья работают над ликвидацией подтоплений

МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Ответственные ведомства Подмосковья круглосуточно работают над исправлением ситуации с подтоплениями на территории некоторых муниципалитетов, которые вызваны трехдневными проливными дождями, сообщил губернатор области Андрей Воробьёв.
"Осадки очень сильные, дождь идет с четверга-пятницы, уже выпало почти полторы месячных нормы, и прогноз обещает дожди всю следующую неделю. Отсюда подтопления, вода на дачных и садовых участках, в частном секторе", - привели в пресс-службе облправительства слова Воробьёва.
Он отметил, что самая острая ситуация сложилась в Нахабино, Дедовске и Наро-Фоминске, в некоторых населенных пунктах городского округа Красногорск.
"Знаем, что люди ждут помощи. Службы ЖКХ, дорожники и МЧС сейчас вместе заняты ликвидацией последствий сильных дождей", - подчеркнул губернатор.