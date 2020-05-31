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Новости Подмосковья
2020-05-31T17:08
https://ria.ru/20200531/1572254716.html
Воробьев: службы Подмосковья работают над ликвидацией подтоплений
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/1e/1572224005_0:73:667:448_1036x0_80_0_0_4b42e31bbed2728ded39d751d104e378.jpg
РИА Новости

Воробьев: службы Подмосковья работают над ликвидацией подтоплений

17:07 31.05.2020 (обновлено: 17:08 31.05.2020)
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© Фото : Администрация городского округа Красногорск Московской областиСотрудники коммунальных служб Красногорска во время устранения последствий разлива ливневых вод
Сотрудники коммунальных служб Красногорска во время устранения последствий разлива ливневых вод
© Фото : Администрация городского округа Красногорск Московской области
Сотрудники коммунальных служб Красногорска во время устранения последствий разлива ливневых вод
МОСКВА, 31 мая - РИА Новости.  Ответственные ведомства Подмосковья круглосуточно работают над исправлением ситуации с подтоплениями на территории некоторых муниципалитетов, которые вызваны трехдневными проливными дождями, сообщил губернатор области Андрей Воробьёв.
"Осадки очень сильные, дождь идет с четверга-пятницы, уже выпало почти полторы месячных нормы, и прогноз обещает дожди всю следующую неделю. Отсюда подтопления, вода на дачных и садовых участках, в частном секторе", - привели в пресс-службе облправительства слова Воробьёва.
Кадры подтопленных районов в подмосковном Красногорске
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Он отметил, что самая острая ситуация сложилась в Нахабино, Дедовске и Наро-Фоминске, в некоторых населенных пунктах городского округа Красногорск.
"Знаем, что люди ждут помощи. Службы ЖКХ, дорожники и МЧС сейчас вместе заняты ликвидацией последствий сильных дождей", - подчеркнул губернатор.
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Новости ПодмосковьяПогодаНахабиноМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Андрей ВоробьевКрасногорскМосковская область (Подмосковье)Общество
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