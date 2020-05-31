Воробьев: службы Подмосковья работают над ликвидацией подтоплений

"Осадки очень сильные, дождь идет с четверга-пятницы, уже выпало почти полторы месячных нормы, и прогноз обещает дожди всю следующую неделю. Отсюда подтопления, вода на дачных и садовых участках, в частном секторе", - привели в пресс-службе облправительства слова Воробьёва.