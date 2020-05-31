В Сербии от коронавируса умер один человек

БЕЛГРАД, 31 мая - РИА Новости. В Сербии за сутки скончался один человек от COVID-19, всего выявлено свыше 11,4 тысячи больных, сообщило министерство здравоохранения.
С 23 марта в Сербии ежедневно один или несколько человек умирали от коронавируса. Во второй половине мая несколько дней прошло без жертв.
"В последние 24 часа умер один больной COVID-19. Общее число скончавшихся с начала пандемии - 243 человека. Выявлен 31 новый зараженный, всего 11 412 больных", - заявил минздрав в воскресенье.
Отмечается, что всего выздоровели 6 698 человек.
Сербия постепенно смягчает меры после отмены 6 мая режима ЧП и комендантского часа, введенных в середине марта. Работают кафе и рестораны, большинство государственных и коммерческих предприятий. Сохраняются меры социальной дистанции в общественных местах и транспорте, необходимость носить маски в государственных и коммерческих объектах. Власти страны с 1 июня разрешили массовые собрания с присутствием более 1000 человек.
Сербия 18 мая открыла авиасообщение, национальный авиаперевозчик запустил регулярные рейсы 21 мая.
Власти Сербии с 1 июня откроют границы для граждан соседних Боснии и Герцеговины, Черногории, Северной Македонии и Албании.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.