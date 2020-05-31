В Сербии от коронавируса умер один человек

Стало известно, кто не подходит для испытания вакцины от коронавируса

Стало известно, кто не подходит для испытания вакцины от коронавируса

"В последние 24 часа умер один больной COVID-19. Общее число скончавшихся с начала пандемии - 243 человека. Выявлен 31 новый зараженный, всего 11 412 больных", - заявил минздрав в воскресенье.

Сербия постепенно смягчает меры после отмены 6 мая режима ЧП и комендантского часа, введенных в середине марта. Работают кафе и рестораны, большинство государственных и коммерческих предприятий. Сохраняются меры социальной дистанции в общественных местах и транспорте, необходимость носить маски в государственных и коммерческих объектах. Власти страны с 1 июня разрешили массовые собрания с присутствием более 1000 человек.