Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-31T17:05
https://ria.ru/20200531/1572254604.html
В Сербии от коронавируса умер один человек
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/04/0e/1570026172_0:0:2922:1645_1036x0_80_0_0_51b58518cf7bc36f5ae8bf8c7e49a940.jpg
РИА Новости

В Сербии от коронавируса умер один человек

17:05 31.05.2020
224
© РИА Новости / Министерство обороны РФРоссийские военные специалисты в Белграде
Российские военные специалисты в Белграде
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
БЕЛГРАД, 31 мая - РИА Новости. В Сербии за сутки скончался один человек от COVID-19, всего выявлено свыше 11,4 тысячи больных, сообщило министерство здравоохранения.
С 23 марта в Сербии ежедневно один или несколько человек умирали от коронавируса. Во второй половине мая несколько дней прошло без жертв.
Сотрудница лаборатории ГУ НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи
30 мая, 13:45Распространение нового коронавируса
Стало известно, кто не подходит для испытания вакцины от коронавируса
"В последние 24 часа умер один больной COVID-19. Общее число скончавшихся с начала пандемии - 243 человека. Выявлен 31 новый зараженный, всего 11 412 больных", - заявил минздрав в воскресенье.
Отмечается, что всего выздоровели 6 698 человек.
Сербия постепенно смягчает меры после отмены 6 мая режима ЧП и комендантского часа, введенных в середине марта. Работают кафе и рестораны, большинство государственных и коммерческих предприятий. Сохраняются меры социальной дистанции в общественных местах и транспорте, необходимость носить маски в государственных и коммерческих объектах. Власти страны с 1 июня разрешили массовые собрания с присутствием более 1000 человек.
Сербия 18 мая открыла авиасообщение, национальный авиаперевозчик запустил регулярные рейсы 21 мая.
Власти Сербии с 1 июня откроют границы для граждан соседних Боснии и Герцеговины, Черногории, Северной Македонии и Албании.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Скорость распространения нового коронавируса
8 февраля, 14:35Распространение нового коронавируса
Скорость распространения нового коронавируса
000401
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19СербияВ мире
Рекомендуем
Амстердам
В Нидерландах за сутки пять человек умерли от COVID-19
Скорая помощь в Афганистане
В Афганистане число случаев COVID-19 превысило 15 тысяч
Храм Христа Спасителя, закрытый для посещения из-за коронавируса
В ГД прокомментировали рекомендации Роспотребнадзора по открытию храмов
Президент США Дональд Трамп
Трамп не намерен использовать Национальную гвардию в федеральном масштабе
Инфекционная клиническая больница им. Тома Чорбэ, г. Кишинев
В Молдавии число случаев COVID-19 выросло до 8251
Медицинский работник в автомобиле скорой помощи в Азербайджане
В Азербайджане число случаев COVID-19 выросло до 5494
Сотрудники полиции во время протестов в Миннеаполисе
Amnesty International призвала прекратить применение силы в США
Французская оперная певица Мади Меспле
Умерла французская оперная певица Мади Меспле
Площадь перед собором Нотр-Дам-де-Пари
Площадь перед Нотр-Дам открыли для посетителей
Первый пилотируемый запуск корабля Crew Dragon, созданного компанией SpaceX Илона Маска
Экипаж перевел Crew Dragon в автоматический режим для стыковки с МКС
Пустая больничная палата
В Самарской области число выздоровевших от COVID-19 выросло до 1060
Медицинский работник и сотрудник правоохранительных органов Украины проверяют водителей на блокпосте во Львовской области
В украинском городе Вараше усилили карантин из-за вспышки COVID-19
Узбекистан
В Узбекистане число умерших с COVID-19 выросло до 15
Мужчина в защитной маске в Токио, Япония
В японской школе зафиксировали новый очаг коронавируса
Автомобиль скорой помощи на одной из улиц в Минске
В Белоруссии число случаев COVID-19 достигло 42 556
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:10В Миннеаполисе задержали около 150 протестующих
06:08В Вашингтоне полиция начала оттеснять протестующих от Белого дома
06:07Дочь мэра Нью-Йорка задержали в ходе протестов
06:00Пельш объяснил, почему предпочитает жить в России, а не в Латвии
05:56Экс-советник Обамы заподозрила Россию в причастности к беспорядкам
05:55Госдуму просят отменить документ об осуждении пакта Молотова-Риббентропа
05:51В ГД предложили разрешить сразу пересдавать профильные ЕГЭ
05:48У берегов Японии произошло землетрясение магнитудой 5,3
05:45Вулкан Ключевской выбросил столб пепла на 5,5 километра
05:42В Миннеаполисе протестующие третий день подряд нарушают комендантский час
05:39Театры и музеи подготовили онлайн-программы ко Дню защиты детей
05:32В "Авито" отметили рост спроса на диваны во время самоизоляции
05:28Эксперт: Россия сыграет особую роль для экономики мира после пандемии
05:26В Вашингтоне несколько зданий загорелись в ходе протестов у Белого дома
05:24В ГД предложили организовать лагеря для подростков по цене МРОТ
05:20Эксперт рассказала, как правильно контролировать карманные деньги у детей
05:17Российские регионы готовятся к открытию туристического сезона
05:14Франция назвала основные приоритеты своего председательства в Совбезе ООН
05:10Суд оценит законность продления ареста экс-полицейским по "делу Голунова"
05:09"Вот уроды": Попов раскритиковал Human Rights Watch за отношение к России
Лента новостейМолния