Экипаж перевел Crew Dragon в автоматический режим для стыковки с МКС

ВАШИНГТОН, 31 мая – РИА Новости. Экипаж Crew Dragon перевел корабль в автоматический режим для стыковки с МКС, аппарат находится в 100 метрах от станции, компания SpaceX ведет прямую трансляцию.
Crew Dragon стартовал с мыса Канаверал в субботу в первый испытательный пилотируемый полет. На борту корабля находятся астронавты НАСА Даг Херли и Боб Бенкен.
Полет проходит в автоматическом режиме, но дважды по требованию НАСА и SpaceX экипаж взял управление кораблем на себя – для проверки его работы.
Первый отрезок ручного полета прошел вскоре после выхода на орбиту, второй – перед стыковкой.
Корабль вновь был переведен в автоматический полет, когда он находился в 176 метрах от станции. Сейчас Crew Dragon приблизился к станции менее чем на 100 метров.
На МКС за стыковкой наблюдают российские космонавты Иван Вагнер, Анатолий Иванишин и американец Крисс Кэссиди - по его словам, станция готова к стыковке с новым пилотируемым кораблем.
27 мая, 08:39Crew Dragon. Главная надежда NASA