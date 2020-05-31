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Экипаж перевел Crew Dragon в автоматический режим для стыковки с МКС
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РИА Новости

Экипаж перевел Crew Dragon в автоматический режим для стыковки с МКС

17:04 31.05.2020 (обновлено: 20:55 31.05.2020)
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© РИА Новости / NASA/Билл ИнгаллсПервый пилотируемый запуск корабля Crew Dragon, созданного компанией SpaceX Илона Маска
Первый пилотируемый запуск корабля Crew Dragon, созданного компанией SpaceX Илона Маска
© РИА Новости / NASA/Билл Ингаллс
Первый пилотируемый запуск корабля Crew Dragon, созданного компанией SpaceX Илона Маска
ВАШИНГТОН, 31 мая – РИА Новости. Экипаж Crew Dragon перевел корабль в автоматический режим для стыковки с МКС, аппарат находится в 100 метрах от станции, компания SpaceX ведет прямую трансляцию.
Crew Dragon стартовал с мыса Канаверал в субботу в первый испытательный пилотируемый полет. На борту корабля находятся астронавты НАСА Даг Херли и Боб Бенкен.
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Полет проходит в автоматическом режиме, но дважды по требованию НАСА и SpaceX экипаж взял управление кораблем на себя – для проверки его работы.
Первый отрезок ручного полета прошел вскоре после выхода на орбиту, второй – перед стыковкой.
Корабль вновь был переведен в автоматический полет, когда он находился в 176 метрах от станции. Сейчас Crew Dragon приблизился к станции менее чем на 100 метров.
На МКС за стыковкой наблюдают российские космонавты Иван Вагнер, Анатолий Иванишин и американец Крисс Кэссиди - по его словам, станция готова к стыковке с новым пилотируемым кораблем.
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Запуск Crew Dragon к МКСCrew DragonМеждународная космическая станция (МКС)Dragon SpaceXКосмос - РИА НаукаSpaceX
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