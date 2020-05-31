Экипаж перевел Crew Dragon в автоматический режим для стыковки с МКС

ВАШИНГТОН, 31 мая – РИА Новости. Экипаж Экипаж Crew Dragon перевел корабль в автоматический режим для стыковки с МКС , аппарат находится в 100 метрах от станции, компания SpaceX ведет прямую трансляцию.

Crew Dragon стартовал с мыса Канаверал в субботу в первый испытательный пилотируемый полет. На борту корабля находятся астронавты НАСА Даг Херли и Боб Бенкен.

Полет проходит в автоматическом режиме, но дважды по требованию НАСА и SpaceX экипаж взял управление кораблем на себя – для проверки его работы.

Первый отрезок ручного полета прошел вскоре после выхода на орбиту, второй – перед стыковкой.

Корабль вновь был переведен в автоматический полет, когда он находился в 176 метрах от станции. Сейчас Crew Dragon приблизился к станции менее чем на 100 метров.