Amnesty International призвала прекратить применение силы в США

МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Правозащитная организация Правозащитная организация Amnesty International USA призвала полицию в США незамедлительно прекратить чрезмерное применение силы по отношению к протестующим.

В заявлении представителя организации Рэйчел Уорд сообщается, что американская полиция не выполняет свои обязательства, связанные с уважением права людей на мирные протесты и содействием этому, тем самым усугубляя напряженную обстановку и ставя под угрозу жизни протестующих.

"В одном городе за другим мы наблюдаем действия, которые могут считаться нежелательными или чрезмерными. Мы призываем незамедлительно прекратить подобное применение силы, а правоохранительные органы - обеспечить и защитить законное право на протест", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте организации.

По данным представителя Amnesty International, полиция должна заниматься деэскалацией до того, как ситуация ухудшится.

"Они должны демилитаризовать свой подход и вести диалог с организаторами протеста, чтобы снизить напряжение для избежания насилия, или останавливать его в самом начале, чтобы защитить право людей на мирные собрания", - говорится в сообщении.

Организация потребовала привлечь к ответственности тех офицеров полиции, которые нарушили закон, а также обратилась к местным и федеральным властям США с призывом принять срочные меры для прекращения незаконного убийства полицией как афроамериканцев, так и остальных.

Amnesty International - неправительственная организация. Ее миссия "состоит в проведении исследований и принятии мер, направленных на предотвращение и искоренение грубых нарушений прав человека". Организация получает финансирование от ряда правительств и международных структур. Среди них – госдепартамент США, британские власти, Европейская комиссия. По данным СМИ, солидные средства выделяются Amnesty International и американским миллиардером Джорджем Соросом через его фонд "Открытое общество".