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2020-05-31T16:59
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Amnesty International призвала прекратить применение силы в США
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РИА Новости

Amnesty International призвала прекратить применение силы в США

16:59 31.05.2020
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© REUTERS / ADAM BETTCHERСотрудники полиции во время протестов в Миннеаполисе
Сотрудники полиции во время протестов в Миннеаполисе
© REUTERS / ADAM BETTCHER
МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Правозащитная организация Amnesty International USA призвала полицию в США незамедлительно прекратить чрезмерное применение силы по отношению к протестующим.
В заявлении представителя организации Рэйчел Уорд сообщается, что американская полиция не выполняет свои обязательства, связанные с уважением права людей на мирные протесты и содействием этому, тем самым усугубляя напряженную обстановку и ставя под угрозу жизни протестующих.
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Миннеаполис в огне: поджоги и мародерствоТретий день Миннеаполис охвачен беспорядками. Массовые протесты начались из-за гибели афроамериканца Джорджа Флойда. В его смерти обвиняют полицейского, который применил силу при его аресте.
"В одном городе за другим мы наблюдаем действия, которые могут считаться нежелательными или чрезмерными. Мы призываем незамедлительно прекратить подобное применение силы, а правоохранительные органы - обеспечить и защитить законное право на протест", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте организации.
По данным представителя Amnesty International, полиция должна заниматься деэскалацией до того, как ситуация ухудшится.
"Они должны демилитаризовать свой подход и вести диалог с организаторами протеста, чтобы снизить напряжение для избежания насилия, или останавливать его в самом начале, чтобы защитить право людей на мирные собрания", - говорится в сообщении.
Организация потребовала привлечь к ответственности тех офицеров полиции, которые нарушили закон, а также обратилась к местным и федеральным властям США с призывом принять срочные меры для прекращения незаконного убийства полицией как афроамериканцев, так и остальных.
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Amnesty International - неправительственная организация. Ее миссия "состоит в проведении исследований и принятии мер, направленных на предотвращение и искоренение грубых нарушений прав человека". Организация получает финансирование от ряда правительств и международных структур. Среди них – госдепартамент США, британские власти, Европейская комиссия. По данным СМИ, солидные средства выделяются Amnesty International и американским миллиардером Джорджем Соросом через его фонд "Открытое общество".
Беспорядки вспыхнули в Миннеаполисе и ряде других городов после гибели афроамериканца Джорджа Флойда от рук полиции. В интернете появились видео, на которых видно, что полицейские надели на Флойда наручники, повалили его и навалились на него втроем, причем один из них наступил ему коленом на шею. Флойд на видео несколько раз говорит, что не может дышать, потом затихает. Он умер в реанимации. После начала беспорядков уволили четырех полицейских, а одного из них обвинили в убийстве по неосторожности. В Миннеаполисе и соседнем Сент-Поле на выходные введен комендантский час.
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