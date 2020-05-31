Amnesty International призвала прекратить применение силы в США

МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Правозащитная организация Amnesty International USA призвала полицию в США незамедлительно прекратить чрезмерное применение силы по отношению к протестующим.
В заявлении представителя организации Рэйчел Уорд сообщается, что американская полиция не выполняет свои обязательства, связанные с уважением права людей на мирные протесты и содействием этому, тем самым усугубляя напряженную обстановку и ставя под угрозу жизни протестующих.
"В одном городе за другим мы наблюдаем действия, которые могут считаться нежелательными или чрезмерными. Мы призываем незамедлительно прекратить подобное применение силы, а правоохранительные органы - обеспечить и защитить законное право на протест", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте организации.
По данным представителя Amnesty International, полиция должна заниматься деэскалацией до того, как ситуация ухудшится.
"Они должны демилитаризовать свой подход и вести диалог с организаторами протеста, чтобы снизить напряжение для избежания насилия, или останавливать его в самом начале, чтобы защитить право людей на мирные собрания", - говорится в сообщении.
Организация потребовала привлечь к ответственности тех офицеров полиции, которые нарушили закон, а также обратилась к местным и федеральным властям США с призывом принять срочные меры для прекращения незаконного убийства полицией как афроамериканцев, так и остальных.
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Amnesty International - неправительственная организация. Ее миссия "состоит в проведении исследований и принятии мер, направленных на предотвращение и искоренение грубых нарушений прав человека". Организация получает финансирование от ряда правительств и международных структур. Среди них – госдепартамент США, британские власти, Европейская комиссия. По данным СМИ, солидные средства выделяются Amnesty International и американским миллиардером Джорджем Соросом через его фонд "Открытое общество".
Беспорядки вспыхнули в Миннеаполисе и ряде других городов после гибели афроамериканца Джорджа Флойда от рук полиции. В интернете появились видео, на которых видно, что полицейские надели на Флойда наручники, повалили его и навалились на него втроем, причем один из них наступил ему коленом на шею. Флойд на видео несколько раз говорит, что не может дышать, потом затихает. Он умер в реанимации. После начала беспорядков уволили четырех полицейских, а одного из них обвинили в убийстве по неосторожности. В Миннеаполисе и соседнем Сент-Поле на выходные введен комендантский час.