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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-31T16:59
https://ria.ru/20200531/1572254314.html
В Самарской области число выздоровевших от COVID-19 выросло до 1060
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/1b/1569246380_0:0:1920:1080_1036x0_80_0_0_ad3c56caf8220c0c1c241e16462e4a49.jpg
РИА Новости

В Самарской области число выздоровевших от COVID-19 выросло до 1060

16:59 31.05.2020
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© Фото : Пресс-служба Департамента здравоохранения города Москвы / Перейти в фотобанкПустая больничная палата
Пустая больничная палата
© Фото : Пресс-служба Департамента здравоохранения города Москвы
Перейти в фотобанк
Пустая больничная палата. Архивное фото
САМАРА, 31 мая - РИА Новости. Еще 35 жителей Самарской области, у которых ранее был выявлен коронавирус, вылечились, общее число выздоровевших возросло до 1060, сообщил в воскресенье региональный штаб по борьбе с COVID-19.
"Тридцать первого мая в Самарской области вылечились 35 пациентов, у которых лабораторно была подтверждена новая коронавирусная инфекция. На сегодняшний день в регионе 1060 человек выздоровели", - говорится в сообщении.
По данным оперштаба, 17 человек выписали из больниц, также выздоровели 18 человек, которые лечились дома.
Всего в Самарской области подтверждены 2612 случаев заболевания коронавирусом, 20 человек скончались.
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