В Самарской области число выздоровевших от COVID-19 выросло до 1060

САМАРА, 31 мая - РИА Новости. Еще 35 жителей Самарской области, у которых ранее был выявлен коронавирус, вылечились, общее число выздоровевших возросло до 1060, сообщил в воскресенье региональный штаб по борьбе с COVID-19.
"Тридцать первого мая в Самарской области вылечились 35 пациентов, у которых лабораторно была подтверждена новая коронавирусная инфекция. На сегодняшний день в регионе 1060 человек выздоровели", - говорится в сообщении.
По данным оперштаба, 17 человек выписали из больниц, также выздоровели 18 человек, которые лечились дома.
Всего в Самарской области подтверждены 2612 случаев заболевания коронавирусом, 20 человек скончались.
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