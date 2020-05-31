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2020-05-31T19:42
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Рогозин назвал свое высказывание про батут предупреждением
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РИА Новости

Рогозин назвал свое высказывание про батут предупреждением

16:46 31.05.2020 (обновлено: 19:42 31.05.2020)
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© РИА Новости / Максим БогодвидДмитрий Рогозин во время посещения космодрома Восточный
Дмитрий Рогозин во время посещения космодрома Восточный
© РИА Новости / Максим Богодвид
МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Слова о батуте были не шуткой, а предупреждением, заявил глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.
В 2014 году, после введения санкций против российской космической отрасли, занимавший тогда должность вице-премьера Рогозин предложил Соединенным Штатам доставлять своих астронавтов на Международную космическую станцию при помощи батута.
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После вчерашнего успешного запуска в космос многоразового корабля Crew Dragon руководитель SpaceX Илон Маск вспомнил слова Рогозина, пошутив, что "батут работает".

"Я их таким образом предупредил. Это сработало. Это была не шутка с нашей стороны, а реальная угроза. И ее услышали", — написал глава "Роскосмоса" в твиттере.

Позднее Рогозин заявил, что ему понравилась шутка Маска про батут.
субботу США запустили в космос разработанный компанией SpaceX по заказу NASA Crew Dragon на ракете-носителе Falcon 9. На борту находятся два члена экипажа — Дуглас Херли и Роберт Бенкен. Пуск стал первым в истории пилотируемым полетом, который совершила частная компания. Кроме того, Соединенные Штаты впервые за девять лет самостоятельно отправили людей в космос: с 2011-го астронавты летали к МКС на кораблях "Союз" по договоренности с "Роскосмосом".
Руководитель пресс-службы российской госкорпорации Владимир Устименко ранее допустил, что в будущем космонавты могут начать летать к МКС на кораблях Crew Dragon и Starliner, а астронавты в этом случае продолжат по обмену летать на российских кораблях.
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РоссияВладимир УстименкоИлон МаскМеждународная космическая станция (МКС)Dragon SpaceXКосмос - РИА НаукаРоскосмосSpaceXДмитрий Рогозин
Популярные комментарии
Поэтому не нужно лишний раз выделываться и говорить вещи которые будут тебя потом выставлять идиотом.
31 мая, 16:56
Vlad  
174120059
Ой ти бозе сь ти мой! Маск испугался угроз и был вынужден построить корабль.
31 мая, 16:48
Naum Vygodsky
1094600164
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