Рогозин назвал свое высказывание про батут предупреждением

МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Слова о батуте были не шуткой, а предупреждением, заявил глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.
В 2014 году, после введения санкций против российской космической отрасли, занимавший тогда должность вице-премьера Рогозин предложил Соединенным Штатам доставлять своих астронавтов на Международную космическую станцию при помощи батута.
После вчерашнего успешного запуска в космос многоразового корабля Crew Dragon руководитель SpaceX Илон Маск вспомнил слова Рогозина, пошутив, что "батут работает".
"Я их таким образом предупредил. Это сработало. Это была не шутка с нашей стороны, а реальная угроза. И ее услышали", — написал глава "Роскосмоса" в твиттере.
Позднее Рогозин заявил, что ему понравилась шутка Маска про батут.
субботу США запустили в космос разработанный компанией SpaceX по заказу NASA Crew Dragon на ракете-носителе Falcon 9. На борту находятся два члена экипажа — Дуглас Херли и Роберт Бенкен. Пуск стал первым в истории пилотируемым полетом, который совершила частная компания. Кроме того, Соединенные Штаты впервые за девять лет самостоятельно отправили людей в космос: с 2011-го астронавты летали к МКС на кораблях "Союз" по договоренности с "Роскосмосом".
Руководитель пресс-службы российской госкорпорации Владимир Устименко ранее допустил, что в будущем космонавты могут начать летать к МКС на кораблях Crew Dragon и Starliner, а астронавты в этом случае продолжат по обмену летать на российских кораблях.