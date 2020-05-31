Площадь перед Нотр-Дам открыли для посетителей

ПАРИЖ, 31 мая - РИА Новости, Виктория Иванова. Площадь перед Нотр-Дам-де-Пари, остававшаяся закрытой больше года после пожара, частично разрушившего собор, днём в воскресенье снова открылась для посетителей, передаёт корреспондент РИА Новости.
Главной причиной, мешавшей доступу парижан и гостей города на площадь, было свинцовое загрязнение, зафиксированное после пожара. Уровень концентрации свинца на территории вокруг собора и в близлежащих домах порой превышал допустимые значения в несколько раз. Это потребовало проведения многоступенчатой очистки, в ходе которой, в частности, обрабатывались скамейки, фонари и почва.
"Власти Парижа, епископия и компания, занимающаяся сохранением и восстановлением собора Нотр-Дам-де-Пари, приветствуют открытие площади, разрешение на которое было выдано префектом полиции после положительного отзыва регионального агентства здравоохранения 29 мая", - говорится в сообщении парижской мэрии.
В жаркий и солнечный день к собору пришли несколько десятков парижан, до этого почти два месяца просидевших на строгом карантине. "Вчера наконец-то открылись парки, я шёл прогуляться. И увидел в новостях, что открывается площадь. Это большая радость для всех, не только для верующих! Нотр-Дам - это наш символ. А сейчас нам очень нужны хорошие новости", - сказал РИА Новости один из парижан.
25 декабря 2019, 20:29Настоятель заявил об опасности нового обрушения Нотр-Дама
По случаю открытия площади к собору прибыли мэр французской столицы Анн Идальго, министр культуры страны Франк Риестер и архиепископ Парижа Мишель Опети, которые провели перед Нотр-Дам четверть часа. Из-за эпидемии коронавируса, которая продолжается в стране, все они были в масках.
Крупнейший в истории пожар в соборе Парижской Богоматери произошел 15 апреля 2019 года. Обрушился шпиль собора, пламенем была объята несущая конструкция. Как сообщили пожарные, структура Нотр-Дама и главные произведения искусства, хранившиеся в соборе реликвии, уцелели. Прокуратура Парижа исключает криминальную версию возгорания. В качестве возможных причин пожара рассматриваются непотушенная сигарета или проблемы с электричеством.
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил об амбициозной цели восстановить Нотр-Дам за пять лет, хотя многие эксперты говорят, что на реконструкцию уйдет 10-15 лет.
15 апреля, 00:37Пожар в соборе Парижской Богоматери (2019)