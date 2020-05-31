Площадь перед Нотр-Дам открыли для посетителей

Главной причиной, мешавшей доступу парижан и гостей города на площадь, было свинцовое загрязнение, зафиксированное после пожара. Уровень концентрации свинца на территории вокруг собора и в близлежащих домах порой превышал допустимые значения в несколько раз. Это потребовало проведения многоступенчатой очистки, в ходе которой, в частности, обрабатывались скамейки, фонари и почва.

В жаркий и солнечный день к собору пришли несколько десятков парижан, до этого почти два месяца просидевших на строгом карантине. "Вчера наконец-то открылись парки, я шёл прогуляться. И увидел в новостях, что открывается площадь. Это большая радость для всех, не только для верующих! Нотр-Дам - это наш символ. А сейчас нам очень нужны хорошие новости", - сказал РИА Новости один из парижан.