Московские парки подготовились к открытию с 1 июня

В Мосгорпарке также сообщили, что парки, подведомственные департаменту культуры города Москвы, готовы к открытию 1 июня и с радостью встретят долгожданных гостей. При этом на территориях зеленых зон будет действовать ряд профилактических ограничений. Так, во время прогулок будет запрещено использование лавочек, беседок, детских и спортивных площадок, а сами посетители должны иметь индивидуальные средства защиты: маски или респираторы. Кроме того, как напомнили в пресс-службе, чтобы не допускать большого скопления людей, приходить в парк следует по установленному графику прогулок.