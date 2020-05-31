Московские парки подготовились к открытию с 1 июня

МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Московские парки нанесли на дорожки разметку для соблюдения социальной дистанции, организовали трансляции оповещений о соблюдении необходимых мер при гулянии и готовы к открытию с 1 июня, сообщили РИА Новости в пресс-службе Мосгорпарка.
С 1 июня в Москве будут разрешены прогулки на всех городских территориях, в том числе и в парках, при условии, что посетители будет соблюдать определенные правила прогулок: носить средства защиты и придерживаться дистанции.
"Что касается дополнительных мер безопасности, то на дорожно-тропиночную сеть парков нанесена разметка для соблюдения социальной дистанции, установлены информационные щиты, организована трансляция речевых оповещений о соблюдении необходимых мер", - рассказали в пресс-службе.
В Мосгорпарке также сообщили, что парки, подведомственные департаменту культуры города Москвы, готовы к открытию 1 июня и с радостью встретят долгожданных гостей. При этом на территориях зеленых зон будет действовать ряд профилактических ограничений. Так, во время прогулок будет запрещено использование лавочек, беседок, детских и спортивных площадок, а сами посетители должны иметь индивидуальные средства защиты: маски или респираторы. Кроме того, как напомнили в пресс-службе, чтобы не допускать большого скопления людей, приходить в парк следует по установленному графику прогулок.
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