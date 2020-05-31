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Распространение нового коронавируса
2020-05-31T16:32
https://ria.ru/20200531/1572253511.html
Московские парки подготовились к открытию с 1 июня
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/03/1b/1569253739_0:313:3085:2048_1036x0_80_0_0_7af47bdbbc797049d2b146108300ec85.jpg
РИА Новости

Московские парки подготовились к открытию с 1 июня

16:32 31.05.2020
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЗакрытый для посетителей ЦПКиО имени М. Горького в Москве
Закрытый для посетителей ЦПКиО имени М. Горького в Москве
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Закрытый для посетителей ЦПКиО имени М. Горького в Москве
МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Московские парки нанесли на дорожки разметку для соблюдения социальной дистанции, организовали трансляции оповещений о соблюдении необходимых мер при гулянии и готовы к открытию с 1 июня, сообщили РИА Новости в пресс-службе Мосгорпарка.
С 1 июня в Москве будут разрешены прогулки на всех городских территориях, в том числе и в парках, при условии, что посетители будет соблюдать определенные правила прогулок: носить средства защиты и придерживаться дистанции.
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"Что касается дополнительных мер безопасности, то на дорожно-тропиночную сеть парков нанесена разметка для соблюдения социальной дистанции, установлены информационные щиты, организована трансляция речевых оповещений о соблюдении необходимых мер", - рассказали в пресс-службе.
В Мосгорпарке также сообщили, что парки, подведомственные департаменту культуры города Москвы, готовы к открытию 1 июня и с радостью встретят долгожданных гостей. При этом на территориях зеленых зон будет действовать ряд профилактических ограничений. Так, во время прогулок будет запрещено использование лавочек, беседок, детских и спортивных площадок, а сами посетители должны иметь индивидуальные средства защиты: маски или респираторы. Кроме того, как напомнили в пресс-службе, чтобы не допускать большого скопления людей, приходить в парк следует по установленному графику прогулок.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19МосгорпаркМоскваОбщество
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